Coronavirus: Jetzt schickt auch Apple seine Mitarbeiter ins Home-Office

Nachdem Microsoft vor kurzem zehntausende Mitarbeiter ins Home-Office geschickt hat, hat nun auch Apple auf die aktuelle Situation in Bezug auf das neue Coronavirus reagiert und ähnliche Maßnahmen ergriffen. Etwa 12.000 Mitarbeiter sollen ihre Arbeit nun im Home-Office verrichten.

Einschränkungen bei weiteren Konzernen

Apple

Während in den USA immer mehr Fälle der Lungenkrankheit Covid-19, die vom neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst wird, gezählt werden, schicken viele Konzerne ihre Mit­ar­bei­ter ins Home-Office. Laut Reuters wurden alle Mitarbeiter von Apple gebeten, von Zu­hau­se aus zu arbeiten. Die Arbeit im Home-Office ist jedoch keine Pflicht, sodass die Büros im Apple Park geöffnet bleiben. Auch die Retail Stores werden vorerst nicht geschlossen.Nicht nur Apple, sondern auch viele weitere IT-Konzerne haben aus der jetzigen Lage in Be­zug auf das Coronavirus Kon­se­quen­zen ge­zo­gen. Microsoft hat die Angestellten in Seat­tle und San Francisco angewiesen, vorerst Zuhause zu bleiben. Zeitarbeiter sollen dennoch den vollen Lohn erhalten. Facebook hat das Büro in Seattle bereits geschlossen, als die Infektion einer Kon­takt­per­son bekannt wurde. Momentan sollen etwa 17.000 Facebook-Mitarbeiter im Home-Office arbeiten. Insgesamt sind in den drei IT-Unternehmen Apple, Microsoft und Facebook rund 83.000 Mitarbeiter betroffen.Weltweit haben sich bislang mehr als 100.000 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert. Während gut 3500 Personen durch Covid-19 gestorben sind, konnten knapp 60.000 Infizierte geheilt werden. Neben China sind auch Südkorea, Italien und der Iran schwer betroffen. In Deut­sch­land wurden fast 800 Fälle gezählt. In den USA wurden knapp 400 Erkrankungen erfasst.