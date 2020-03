Game Pass: Diese 7 Spiele werden Teil der Flatrate für Xbox One & PC

In den kommenden Tagen und Wochen wird Microsoft sieben neue Xbox One- und PC-Spiele dem Game Pass hinzufügen. Zu den Highlights der Gaming-Flatrate gehören im März unter anderem Titel wie NBA 2K20, Pikuniku und Ori and the Will of the Wisps.

Sieben neue Game Pass-Spiele für die Xbox One und den PC

NBA 2K20 ab 5. März (Xbox One)

Train Sim World 2020 ab 5. März (Xbox One + PC)

Ori and the Will of the Wisps ab 11. März (Xbox One + PC)

Pikuniku ab 12. März (Xbox One + PC)

State of Decay 2: Juggernaut Edition ab 13. März (Xbox One + PC)

Der Herr der Ringe: Adventure Card Game ab März (PC)

Mother Russia Bleeds ab März (PC)

Microsoft

Neben den kostenlosen Spielen, die Xbox Live Gold-Mitglieder in den " Games with Gold " spendiert bekommen, wird Microsoft auch den Game Pass für die Xbox One-Konsolen und den Windows 10-PC mit zusätzlichen Titeln bestücken. Bereits heute stehen das Basketball-Spiel NBA 2K20 und die Zugsimulation Train Sim World 2020 zum Download bereit. Im Laufe der kommenden Woche folgen dann Games wie das neue Ori and the Will of the Wisps und das Rätsel-Erkundungsspiel Pikuniku.Am 13. März wird zudem die so genannte "Juggernaut Edition" von State of Decay 2 in den Game Pass integriert. Sie bietet laut Microsoft eine Vielzahl neuer Features und bringt neben einem Spin-Off zur Originalstory den Zugriff auf alle drei bisher veröffentlichten Add-Ons und den plattformübergreifenden Multiplayer-Modus mit. Weiterhin kündigen die Redmondern an, dass Bleeding Edge vom 13. bis 15. März in ein zweites Beta-Wochenende geht und somit kostenlos ausprobiert werden kann. Für den PC sollen außerdem das Der Herr der Ringe: Adventure Card Game und Mother Russia Bleeds erscheinen.Abschließend gibt Microsoft bekannt, dass die Spiele Apocalipsis, Lichtspeer: Double Speer Edition, Shenmue I + II, Thimbleweed Park, Deus Ex: Mankind Divided und Titan-Quest: Anniversary Edition bald aus dem Game Pass verschwinden werden. Stolz präsentiert man auch, dass Black Desert Online ab sofort kon­so­len­über­grei­fen­des Spielen mit Freunden auf der Xbox One und PlayStation 4 (PS4) bietet und die Halo: Combat Evolved Anniversary Edition nun Teil der Halo: Master Chief Collection für den Windows-PC ist.