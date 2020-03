Tony Hawk's Pro Skater: Kult-Skateboard-Spiel steht vor dem Comeback

Tony Hawk ist eine Legende. Das betrifft nicht nur seine Leistungen als Skateboarder, sondern auch die legändere Spielereihe, der er seinen Namen in vielen Teilen lieh. 2015 gab es den letzten, dieser war aber eine ziemliche Katastrophe. Die Reihe steht aber vor dem Comeback.

Unwürdiger letzter Teil

Es gibt wohl nur wenige Sportler auf der ganzen Welt, die so bedeutend sind, dass sie zum Synonym für eine ganze Sportart geworden sind. Der mittlerweile 51-jährige Tony Hawk ist aber definitiv der bedeutendste Skater aller Zeiten. Seine Bekanntheit verdankt er allerdings nicht nur seinen bahnbrechenden und waghalsigen Tricks (er war etwa der erste dokumentierte Skater, der in einer Halfpipe die zweieinhalbfache Drehung stand), sondern auch dem nach ihm benannten Activision-Spiel.1999 gab es das Debüt, 2015 hatte das Spiel den letzten Auftritt, Tony Hawk's Pro Skater 5 war aber ein Bug-Fest, das der Skate-Legende nicht würdig war. Also wurde die Reihe auf das Abstellgleis geschickt. Doch nun scheint sich ein Comeback anzubahnen, wie Eurogamer berichtet.Denn eine Punkband namens The Death Set hat auf Facebook angekündigt, dass man an ein "Tony Hawk 2020 Game" fünf neue Songs lizenziert hat. Der Beitrag sowie Twitter-Post, der diesen weiterverbreitet hat, sind mittlerweile wieder verschwunden, da dürfte Activision wohl freundlich darum gebeten haben. Musik aus dem Punkrock-Genre war aber seit jeher essentieller Teil der Reihe.Das ist nicht der Hinweis dieser Art, denn bereits im Vorjahr gab es erste Leaks zu einer Rückkehr von Tony Hawk's Pro Skater. So hat die Profi-Skateboarderin Lizzie Armanto verraten, dass sie bei einem neuen Titel der Reihe mitwirkt. Der zuverlässige Gaming-Insider Sabi Wabii hat zudem erfahren, dass bei Activision Remake-Demos von Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 hergestellt und intern getestet worden sind.