Xiaomi MIUI 11: Fertiges Update mit App Drawer wird jetzt verteilt

Xiaomi hat die Arbeiten an seinem jüngsten MIUI 11-Update ab­ge­schlos­sen und bietet den lang ersehnten App Drawer jetzt global zum Down­load an. Somit können ab sofort auch Android-Nutzer aus Deutschland den Home­screen ihrer Xiaomi-Smart­phones sauber halten.

So kann der App Drawer auf Smartphones installiert werden

Bereits im Januar berichteten wir über eine Alpha-Phase zur neuen "Global ROM" der Xiaomi MIUI 11-Oberfläche, die den App Drawer auch außerhalb des chinesischen Heimatmarktes zu­gäng­lich macht. Damals war die Installation einer speziellen APK notwendig, auf die nun je­doch verzichtet werden kann. Wie unter anderem die Kollegen von Caschys Blogs be­rich­ten, hat Xiaomi mit der Verteilung eines finalen Updates in Europa und somit auch hier in Deutsch­land begonnen.Für die Nutzung des "neuen" App Drawers reicht eine Aktualisierung der so­genannten Systemapps (Einstellung - Updates für Systemapps) aus. Ein Update des gesamten Google Android 9.0 Pie - oder Android 10-Betriebssystems samt MIUI 11 ist also nicht unbedingt notwendig. Sollte das Update nach diesen Schritten nicht den gewünschten Erfolg erzielen, könnt ihr alternativ auf die finale APK des MIUI System Launcher zurückgreifen. Wurde der Patch eingespielt, können interessierte Nutzer den App Drawer einfach in den Optionen der Oberfläche aktivieren (Einstellungen - Startbildschirm - Startbildschirm). Xiaomi bezeichnet den App Drawer an dieser Stelle übersetzt als "App-Schublade".Der App Drawer dient auf Android-Smartphones und somit auch auf denen mit Xiaomi MIUI 11 als Sammelplatz für sämtliche installierte Pro­gram­me und Spiele. Bisher wurden alle Apps auf dem Homescreen (Desktop) gelagert und konnten dort in personalisierten Ordnern or­ga­ni­siert werden. Mit Hilfe der App-Schublade kann dieser nun gänzlich von Symbolen befreit oder nur mit oft genutzten Apps sowie Widgets bestückt werden, während dennoch alle an­de­ren Programme mit einem Fingertip abrufbar bleiben. Konkurrent Apple verzichtet unter iOS seit jeher auf einen App Drawer für iPhones