Xiaomi MIUI 11: Neues Update bringt lang ersehnten "App Drawer"

Xiaomi erfüllt mit einem kommenden Update der MIUI 11-Oberfläche den Wunsch vieler Smartphone-Nutzer und implementiert einen so genannten "App Drawer". Bisher mussten alle Apps auf dem Homescreen und in dort befindlichen Ordnern abgelegt werden.

Nutzer von Xiaomi-Smartphones haben bald die Wahl

Xiaomi

Nutzer des Android-Betriebssystems sehen oftmals einen großen Vorteil darin, über den App Drawer sämtliche installierten Apps und Spiele in einem separaten Untermenü zu lagern. So kann der Homescreen (Desktop) sauber gehalten und nur mit ausgewählten Programmen und Widgets bestückt werden. Der chinesische Hersteller Xiaomi orientierte sich bislang am iPhone-Betriebssystem Apple iOS und lagerte jegliche Software auf dem Hauptbildschirm.Der neue App Drawer wurde unter anderem von den Kollegen bei Fonearena in einer kürz­lich veröffentlichten Alpha-Version des Xiaomi MIUI 11 entdeckt. In dieser haben Besitzer von kompatiblen Xiaomi-Smartphones die Wahl zwischen der Nutzung der lang erwarteten App-Übersicht oder der klassischen Ansicht aller Programme auf dem Homescreen. Wer die Funktion bereits ausprobieren möchte, kann sich die APK der aktuellen Alpha des MIUI-Launcher herunterladen.Wann genau der App Drawer ein Teil einer fi­na­len Version der MIUI 11-Oberfläche wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Da sich das Feature bereits im von Xiaomi ent­wi­ckel­ten Poco Launcher der bekannten Poco­phone-Modelle beweisen konnte, dürfte man aber nicht allzu lange auf eine Integration war­ten müssen. Ob die Arbeiten bis zum ge­plan­ten Launch des Xiaomi Mi 10 (Pro) Ende Februar abgeschlossen werden können und der App Drawer somit ein MIUI-Teil von Android 9 oder Android 10 wird, bleibt unklar.Die Installation der neuen Alpha der Xiaomi MIUI 11 empfehlen wir nur versierten Nutzern nach einem kompletten Backup des Smartphones, da in solch frühen Test­ver­sio­nen mit diversen Kom­pa­ti­bi­li­täts­pro­ble­men, Fehlern und Abstürzen zu rechnen ist.