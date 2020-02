Xiaomi eröffnet 2020 seinen ersten eigenen Mi Store in Deutschland

Der chinesische Smartphone- und Elektronikhersteller Xiaomi hat die Er­öffnung seines ersten eigenen Ladengeschäfts in Deutschland ange­kün­digt. Der erste Mi Store soll noch in diesem Jahr seine Türen öffnen. Aus­serdem startet Xiaomi bald einen deutschen Online-Shop.

Xiaomi/Mirna Arapovic

Wie Xiaomi gestern Abend im Rahmen einer Presseveranstaltung in Berlin verkündete, will man noch in diesem Jahr den ersten offiziellen Mi Store in Deutschland eröffnen. Die Mi Stores sind die von Xiaomi meist in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern betriebenen Ladengeschäfte des Unternehmens, in denen neben den Smartphones, Tablets und Notebooks von Xiaomi selbst auch die Produkte diverser Firmen aus dem Ökosystem von Xiaomi vertrieben werden.Der erste Mi Store Deutschlands soll nach Angaben des Unternehmens in Düsseldorf eröffnen. Ob auch in anderen Städten Shops geplant sind, ist derzeit noch unklar. In anderen europäischen Ländern wie etwa Spanien dauerte es nach der Eröffnung des ersten Mi Stores jedoch meist nicht lange, bis auch in anderen weiteren Standorten Shops des chinesischen Herstellers aufmachten.Düsseldorf als erster Standort erscheint auch deshalb gewählt worden zu sein, weil dort eine große asiatische Community existiert und Xiaomi sein deutsches Hauptquartier in der Stadt am Rhein eingerichtet hat. Zudem kann Xiaomi mit dem Store theoretisch ein sehr großes Einzugsgebiet abdecken, schließlich liegen die Städte Köln, Duisburg, Essen, Wuppertal, Monchengladbach und Dortmund jeweils nicht sonderlich weit entfernt.Einen genauen Termin für die Eröffnung des Düsseldorfer Mi Stores gibt es noch nicht. Es war lediglich vom zweiten Quartal 2020 als Zeitraum für die Eröffnung die Rede, wie unser Kollege Nicolas La Rocco über Twitter verlauten ließ, der an der Veranstaltung in Berlin teilnahm. Neben dem Store ist auch die Eröffnung einer deutschen Ausgabe des Xiaomi Online-Shops geplant, die ebenfalls im zweiten Quartal erfolgen soll. Interessierte Kunden können die Produkte des Herstellers dann direkt über die Website ordern.Xiaomi hat erst 2017 seinen ersten Mi Store innerhalb der EU eröffnet. Weltweit betreibt der Konzern mittlerweile hunderte derartige Einzelhandelsgeschäfte, wobei man sich vor allem auf Märkte konzentriert, in denen auf diese Weise ein breiteres Publikum erreicht werden kann.