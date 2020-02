Xiaomi Mi 10 (Pro) vorgestellt: Neue Top-Smartphones ab 526 Euro

Die neuen Flaggschiff-Smartphones Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro sind da! Bereits ab 526 Euro gehen die Top-Modelle des chinesischen Herstellers in den Handel. Mit dabei: Der schnelle Snapdragon 865, 108-Megapixel-Kameras und 6,7 Zoll große OLED-Display mit 90 Hz.

Snapdragon 865-Antrieb, 108 MP und bis zu 12 GB RAM für beiden Modelle

Große Akkus, schnelles WLAN und Preise ab 526 Euro

Technische Daten zum Xiaomi Mi 10 (Pro) Modell Mi 10 Mi 10 Pro Betriebssystem Android 10 mit MIUI 11 Display 6,67 Zoll, AMOLED, 2340 x 1080 Pixel, Corning Gorilla Glass 6, 90 Hz, 180 Hz Touch-Erkennung, HDR10+, DCI-P3 CPU Qualcomm Snapdragon 865, Octa-Core (1x 2,84 GHz Kryo 585 & 3x 2,42 GHz Kryo 585 & 4x 1,8 GHz Kryo 585) GPU Adreno 650 RAM 8/12 Gigabyte Speicherplatz 128/256/512 Gigabyte UFS 3.0 (nicht erweiterbar) Hauptkamera Quad-Kamera, 108 MP (Weitwinkel, f/1.8, OIS) + 12 MP (Telephoto f/2.2) + 16 MP (Ultraweitwinkel, f/2.2) + 5 MP (Tiefensensor) Quad-Kamera, 108 MP (Weitwinkel, f/1.69 OIS) + 12 MP (Short Telephoto f/2) + 20 MP (Ultraweitwinkel, f/2.2) + 8 MP (Long Telephoto f/2) Frontkamera 20 MP (f/2.0) Video 4K mit 60fps, 960 fps Zeitlupe Verbindungen Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Infrarot, USB Typ-C, 4G LTE Besonderheiten Fingerabdruckscanner unter dem Bildschirm, Dual-SIM Akku 4780 mAh mit 30 Watt Schnellaufladung bzw. 30 Watt Wireless Charging und Reverse Wireless Charging mit 10 Watt 4500 mAh mit 50 Watt Schnellaufladung bzw. 30 Watt Wireless Charging und Reverse Wireless Charging mit 10 Watt Maße 162,6 x 74,8 x 8,96 mm Gewicht 208 Gramm

Nach den umfangreichen Leaks der letzten Tage gibt es so gut wie keine Überraschungen mehr, wenn es um die heute offiziell vorgestellten Android-Smartphones Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro geht. Wie es zu erwarten war, werden beide Geräte bereits am 18. Februar den chi­ne­si­schen Markt erreichen. Eine globale Vorstellung und somit auch die Bekanntgabe des Re­lease-Termins und der Preise für Europa sollen am 23. Februar folgen. Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind vorrangig bei der Kamera und Speicherausstattung zu finden.Sowohl das Xiaomi Mi 10, als auch das Mi 10 Pro werden vom neuen Qualcomm Snapdragon 865-Chip samt Adreno 650-Grafik angetrieben. Der Achtkern-Prozessor bietet eine Taktrate von bis zu 2,84 GHz und wird je nach Modell von bis zu 12 GB Arbeitsspeicher (LPDDR5) und maximal 512 GB Flash-Speicher (UFS 3.0) unterstützt. Auf den Einschub für eine MicroSD-Karte zur Speichererweiterung verzichtet der Hersteller. Die leistungsstarken Komponenten befeuern in beiden Smartphones 6,67 Zoll große OLED-Displays, die mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln auskommen und eine Bildwiederholrate von 90 Hz bieten.In Hinsicht auf die Kamera-Lösungen hat das Xiaomi Mi 10 Pro bekanntlich die Nase vorn. Hier trifft eine 108-Megapixel-Hauptkamera auf einen Ultraweitwinkel (20 MP) und separate Sensoren für Telefotos und Portraitaufnahmen (12 + 8 MP). Das Xiaomi Mi 10 hingegen be­her­bergt in seinem Quad-Kamera-System zwar ebenfalls den 108-MP-Sensor, setzt aber wei­ter­hin nur auf 12 Me­ga­pi­xel für Telefotos, 16 Me­ga­pi­xel für den Ultraweitwinkel und fünf Me­ga­pi­xel beim Tiefensensor. Die Frontkamera für Selfies ist hingegen bei beiden Modellen mit 20 Megapixeln bestückt.Zu den weiteren Funktionen gehören bis zu 4780 mAh große Akkus mit einer Schnellladung von bis zu 50 Watt sowie Wireless-Charging mit bis zu 30 Watt. Ebenso an Bord sind das Reverse-Charging mit 10 Watt, schnelles WLAN-ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, USB-C und Dual-SIM-Einschübe für Karten mit 4G-LTE- sowie 5G-Tarifen. Als Betriebssystem kommen Google Android 10 und die MIUI 11-Oberfläche zum Einsatz. Umgerechnet startet das Xiaomi Mi 10 ab circa 526 Euro, das Xiaomi Mi 10 Pro ab 652 Euro. Diese Preise gelten vorerst nur für den asiatischen Raum. Sobald uns Informationen zu den Preisen in Deutschland vorliegen, wer­den wir diesen Artikel aktualisieren.