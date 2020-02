Insider ist sicher: So günstig soll das neue Apple iPhone SE 2 sein

Die Gerüchte rund um das Apple iPhone SE 2 oder iPhone 9 ver­dich­ten sich. Nun will eine weiterer Insider mehr über den Preis des kom­men­den Smartphones erfahren haben. Wie bereits von Analysten vermutet, könn­te das neue Modell für günstige 399 US-Dollar erhältlich sein.

Das neue, kompakte iPhone soll nur 399 US-Dollar kosten

Schenkt man den Spekulationen von Experten Vertrauen, wird Apple im März 2020 neben neuen Modellen der iPad Pro - und MacBook-Serie den lang erwarteten Nachfolger des einst beliebten iPhone SE vorstellen. Zwei wesentliche Merkmale sind jedoch bis dato ungeklärt - die Größe, der Name und der Preis. Die Neuauflage des kompakten iOS-Smartphones könnte als "iPhone SE 2" oder auch unter dem Namen "iPhone 9" erscheinen. Zudem sind Dis­play­grö­ßen mit 4,7 Zoll und 5,4 Zoll im Gespräch.Beim Preis sind sich die mittlerweile unzähligen Insider und Quellen jedoch einig. Er soll den des iPhone SE nicht übersteigen. Somit könnten in den USA lediglich 399 US-Dollar auf­ge­ru­fen werden. Angeheizt wurde die Diskussion von einem kürzlich veröffentlichten Artikel der Kollegen von Fast Company , die sich wie üblich auf industrienahe Quellen berufen. In Deutschland erschien das Apple iPhone SE im März 2016 zu einem Einstiegspreis von 489 Euro. Im September 2017 wurde der Preis der 32-GB-Version jedoch auf 409 Euro gesenkt.In der Gerüchteküche spricht man zudem davon, dass Apple sein weiterhin erhältliches iPhone 8 als Basis für das mögliche iPhone SE 2 nutzen wird. Unklar ist jedoch, ob der US-amerikanische Hersteller dabei die klassische Bedienung per Home-Button und Touch ID ver­wen­den oder auf die aktuellere Face ID-Technik setzen wird. Bekanntlich äußert sich Apple nicht zu den weit verbreiteten Gerüchten und auch ein passender Keynote-Termin wurde noch nicht kommuniziert. Somit sollten alle vor­ab "ge­leak­ten" Informationen mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.