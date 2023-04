Satechi 3-in-1 Ladestand: Magsafe für iPhone, Watch und Earbuds

Beim Satechi Magnetic 3-in-1 Wireless Charging Stand handelt es sich um eine MagSafe-Ladestation für das Apple-Öko-System. Insgesamt stehen drei Ladeflächen zur Verfügung. Das Apple iPhone kann mit 7,5 Watt geladen werden. Die Ladestation muss nicht mit dem eigenen Apple Watch-Ladekabel bestückt werden, da bereits ein Charger für die Smartwatch vorhanden ist. Der magnetische Ladeplatz lädt die Apple Watch mit 2,5 Watt. Wer noch keine Apple Watch besitzt, diese aber anschaffen möchte, kann den Adapter entfernen und stattdessen ein entsprechendes Kabel in den USB-Port stecken. Über diesen können Kopfhörer oder andere Gadgets, die noch nicht kabellos geladen werden können, mit Strom versorgt werden. Zwar wird die schicke Optik der Ladestation auf diese Weise reduziert, das kabellose Design kann aber jederzeit wiederhergestellt werden. Der Qi-Ladeplatz versorgt Geräte wie bspw. die AirPods Pro mit 5 Watt. Die Ladestation wiegt 360 Gramm.Das iPhone wird magnetisch auf seinem Ladeplatz gehalten. Das Smartphone kann wahlweise im Quer- oder Hochformat auf der Ladestation platziert werden. Wird das iPhone mit einer Hülle verwendet, sollte diese MagSafe unterstützen. Wahlweise können auch Magnet-Aufkleber im Inneren angebracht werden. An der Front der Ladestation sind zwei LEDs angebracht. Über diese werden die aktuellen Ladevorgänge visualisiert. Satechi hat sich für eine angenehme Leuchtkraft bei der Anzeige des Ladevorgangs entschieden. Sollte die Ladestation auf dem Nachttisch aufgebaut werden, wird die LED-Helligkeit in der Regel nicht als störend wahrgenommen.Zum Laden der Apple Watch ist kein extra Ladegerät notwendig: Die Station verfügt bereits über eine entsprechende Ladefläche. Wer zu Hause nur einen Ladeplatz für die Apple Watch benötigt, kann das Apple-eigene Ladegerät fortan bspw. im Auto oder der Tasche mitführen. Die Smartwatch aus dem Hause Apple hält fest auf der magnetischen Ladefläche. Hat man vergessen, die Uhr aufzuladen, reicht vor dem Verlassen des Hauses ein Griff zur Ladestation, um den USB-C-Adapter mitzunehmen. Die Apple Watch kann nachfolgend unterwegs bspw. am MacBook oder mithilfe eines KFZ-Adapters geladen werden.Die Ladestation eignet sich für den Schreibtisch und den Nachttisch. Unser Kollege Timm Mohn hat die Ladestation im Flur platziert. Mithilfe der kabellosen Charging Station kann die generelle Anzahl an Kabeln am Arbeitsplatz oder auch im Wohnzimmer reduziert werden. Wer sonst ein Ladegerät mit drei abgehenden Kabeln verwendet, sieht beim ersten Einsatz der Ladestation einen deutlichen Unterschied auf dem Schreibtisch. Der Hersteller wirbt damit, dass bei einer 3-in-1-Docking Station alle Geräte an einem Platz geladen werden. Wer regelmäßig bspw. seine AirPods verlegt, wird diesen Umstand durchaus zu schätzen wissen.Für den Satechi Magnetic 3-in-1 Wireless Charging Stand ist ein optionales Netzteil nötig. Der Hersteller gibt an, dass für die zuverlässige Stromversorgung bereits ein 20 Watt USB-C-Ladegerät ausreicht. Ein passendes USB-C-Kabel ist hingegen bereits im Lieferumfang enthalten. Das Kabel misst einen Meter und kann bspw. hinter einer Kommode angebracht werden. Der Satechi Magnetic 3-in-1 Wireless Charging Stand ist bei TechnikDirekt für 119,99 Euro verfügbar.