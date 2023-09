IK Multimedia iRig Keys: Keyboard für Musik an iPhone und Tablet

Für viele Plattformen

Beim IK Multimedia iRig Keys I/O 49 handelt es sich um ein "Made for iPhone"-zertifiziertes Keyboard. Der MIDI-Controller verfügt über 49 Tasten. Mit jenen ist es möglich vier Oktaven zu spielen. Durch die USB-Verbindung ist das Keyboard kompatibel mit iOS, Android und Mac- bzw. Windows-Geräten. Es sind weiterhin eine 24-Bit/96kHz Soundkarte und acht Anschlags-dynamische Multicolor-Drumpads verbaut. Besagte Trigger-Pads verändern ihre Farbe je nach Anschlagstärke. Optional lässt sich ein Sustain-Pedal anschließen. IK Multimedia bietet das iRig Keys I/O im schwarz-weißen Look an. Der MIDI-Controller ist auch in einer etwas kleineren Version mit 25 Tasten verfügbar.Der iRig Keys I/O selbst macht einen sehr guten Eindruck. Dem Paket liegen zwei Info-Heftchen mit u.a. einer Seriennummer für das umfangreiche Software-Paket bei. Im Lieferumfang ist weiterhin ein Kabel mit Lightning-, USB-A- sowie USB-C-Anschluss enthalten. Abgerundet wird der Lieferumfang vom Tablet-Halter. Auch wenn das Produkt vor allem auf iOS gelegt ist: Auch Android-Tablets lassen sich mit dem iRig Keys I/O verbinden. Insgesamt vier Batterien, die das Gerät mobil machen, liegen bei.Das Keyboard selbst kommt mit vielen Funktionen daher, die Musiker für sich zu nutzen wissen. Neben 8 Drumpads verbaut IK Multimedia fünf Drehknöpfe für u.a. die Lautstärke. Über vier Touchregler lässt sich bspw. die aktuelle Oktave erhöhen bzw. tiefer einstellen. Neben den vier Reglern befinden sich noch vier Touch-Buttons, bspw. für Presets. Viele Funktionen richtigen sich vor allem an erfahrene Musiker. Unser Kollege Timm Mohn hingegen erarbeitet sich mit dem Keyboard erste Einblicke in Musiktheorie.Mit 49 Tasten ist das iRig Key I/O kompakt genug, um unterwegs mitgenommen zu werden. Die Tasten fühlen sich dennoch hochwertig und nicht nach einem Spielzeug an. Die Verbindung mit einem Smartphone, Tablet oder Computer gelingt in wenigen Handgriffen. Das vorliegende Android-Tablet, ein Xiaomi Mi Pad 5 , erkennt das iRig Keys I/O direkt. Der Ton wird in diesem Fall über das Tablet ausgegeben. Über eine Mac- oder Windows-Gerät kann die Firmware des iRig Keys I/O auf den neusten Stand gebracht werden. IK Multimedia bietet hierfür jeweils ein Tool für beide Betriebssysteme an. Über die Homepage lässt sich auch der Product Manager, welcher die Software beherbergt, herunterladen.Das iRig Keys I/O kann seine Stärken vor allem zeigen, wenn auf kleinem Raum gespielt werden soll. Nicht nur Hotel-Räume können kompakt ausfallen, auch das ein oder andere Heimstudio fällt kleiner aus. Mit 49 Tasten und nur wenig Seitenrändern lässt sich der MIDI-Controller vielerorts platzieren. Die Einsatzzwecke des iRig Keys I/O sind so vielfältig: Während ein Profi-Musiker bereits wenige Minuten nach dem ersten Setup beginnen kann, Songs zu spielen, ist es Klavieranfängern möglich, über Simply Piano ( Android iOS ) ins Klavierspielen reinzukommen. Die Lernsoftware ermöglicht den kleinschrittigen Einstieg ins Musiker-Leben. Das IK Multimedia iRig Keys I/O ist aktuell für 309 Euro auf Amazon verfügbar . Das Ladegerät schlägt mit 48 Euro zu Buche . Unterwegs lässt sich das iRig Keys I/O mit der optional verfügbaren Tasche transportieren. Diese kostet tagesaktuell 59 Euro auf Amazon