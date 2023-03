Torras iPhone-Hülle im Test: Fast unsichtbar mit vielen Funktionen

Bei der Torras MagSafe-Hülle handelt es sich um ein iPhone-Accessoire mit Stand-Funktion. Der Hersteller spricht von einem 4-in-1-Zubehör. Gemeint sind damit die möglichen Einsatzzwecke des Cases. Seitlich verfügt das Gadget über eine Einlassung zur Anbringung einer Handy-Kette. Das Case muss nicht abgenommen werden, um das iPhone kabellos zuladen: Die Torras Hülle ist mit MagSafe kompatibel. Zum 4-in-1-Konzept gehören die grundlegende Schutzfunktion eines Cases sowie die Ring-Halterung auf der Rückseite. Besagter Ring ermöglicht es, das iPhone 13 Pro sicher in Hand zu halten, während man bspw. spazieren geht. Die vierte Funktion ergibt sich auch aus dem Ring: über jenen kann das iPhone horizontal und vertikal aufgestellt werden. Das Case ist in Schwarz, Grün und Blau verfügbar. Unser Kollege Timm Mohn hat sich für die schwarze Variante entschieden.Im Lieferumfang ist eine deutsche Garantiekarte enthalten. Neben der Hülle selbst liegt noch ein zweiseitiges Anleitungsheftchen bei. Jenes erklärt, wie das Case auf- und abgezogen wird. Auf der Rückseite befindet sich ein Ring, der sich herausklappen lässt. Die Ausschnitte, wie etwa für die Kamera, sind alle passgenau. Die Passgenauigkeit trifft auch auf den Ausschnitt des Ring/Silent-Switch zu. Die seitlichen Tasten verfügen über einen guten Druckpunkt. Über den Ring an der Rückseite kann das iPhone aufgestellt werden. Das Smartphone lässt sich wahlweise in einer waagerechten oder senkrechten Position aufstellen. Der Stand kann u.a. für Video-Calls genutzt werden. Sitzt man bspw. im Zug, lässt sich auf diese Weise TikTok oder Instagram bequem durchscrollen. Die Position kann verändert werden, in dem der Ring nicht gänzlich ausgeklappt wird.Im Test zeigte sich, dass die gewählte Position in der Regel stabil gehalten wird. Das iPhone kann seitlich hingelegt werden, wenn man bspw. Netflix- oder Amazon Prime-Serien streamen möchte. Auch diese Funktion dürfte vor allem Bus- und Bahnfahrern zugutekommen. Wer gern mit dem iPhone und einem Controller spielt, kann das Smartphone mit der Hülle auf einen Tisch stellen und das Spiel über besagten Controller steuern. In Regel wird das iPhone öfter horizontal aufgestellt als vertikal. Da es sich um eine MagSafe-Hülle handelt, kann das iPhone auch weiterhin auf entsprechenden Ladestationen kabellos geladen werden. Überdies hat der Hersteller auf die kabelgebundene Stromversorgung geachtet: Alle im Test verwendeten USB-Kabel waren mit der Torras-Hülle kompatibel.Zum iPhone-Kauf gehört in der Regel auch Zubehör. Um Display-Schutz, Handyketten und Cases hat sich ein großer Drittanbieter-Markt gebildet. Hüllen sind ein guter Weg, um das eigene Gerät vor Beschädigungen zu schützen. Mit der Zeit nutzen sie sich allerdings ab und müssen ersetzt werden. Die Kosten hierfür fallen aber deutlich geringer aus, als wenn das innen liegende Telefon ersetzt werden müsste. Die Torras-Hülle ist für 36,99 Euro auf Amazon verfügbar. Der Hersteller hat die Hülle auch für neuere Geräte, wie etwa das iPhone 14Plus, auf den Markt gebracht . Das gesamte Sortiment lässt sich auf Torras-Homepage einsehen