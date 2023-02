Cavn Magnetic Power Bank: Starker Zusatz-Akku für iPhone & Co.

Schwer, aber nützlich

Bei der 'Cavn Magnetic Power Bank' handelt es sich um eine magnetische Powerbank für das Apple iPhone . Anders als die Apple-MagSafe-Batterie verfügt das Cavn-Modell über eine Speicherkapazität von 10.000 mAh, sodass aktuelle iPhones mehr als einmal vollständig aufgeladen werden können. Der Hersteller gibt an, dass die Powerbank mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel ist. Dazu zählen neben Apple-Smartphones auch Samsung- sowie Google-Geräte, die über Qi-Charging-Technologie verfügen. Der USB-C-Port kann 22 Watt ausgeben. Der magnetische Ladepunkt der Powerbank lädt Geräte mit bis zu 15 Watt auf. Der Preis der Cavn Magnetic Power Bank liegt etwas über einer typischen mobilen Batterie mit 10.000 mAh.Im Grunde ähnelt das Cavn-Modell der externen MagSafe-Batterie von Apple: Beide Geräte werden auf der Rückseite des iPhones angebracht und laden während der iPhone-Nutzung das Apple-Telefon auf. Die Cavn-Powerbank gibt es dabei in Türkis und Schwarz. Unser Kollege Timm Mohn hat sich für schwarze Variante entschieden. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Produkten sind die möglichen Positionen während der Verwendung: Die Cavn Magnetic Power Bank lässt sich aufrichten und auf diese Weise als kleines Stativ fürs Smartphone verwenden. Diese Position bietet sich bspw. an, um Serien zu schauen, während man gemütlich frühstückt.Um ein Smartphone und die Powerbank miteinander zu verbinden, wird letztere einfach auf das Smartphone gelegt. Im Alltag zeigt sich: Ein Apple iPhone 13 Pro wird zuverlässig an Ort und Stelle gehalten. Die Kapazität von 10.000 mAh spiegelt sich im Gewicht der Powerbank wider: Die externe Batterie ist mit 215 Gramm kein Leichtgewicht. Damit trägt sie durchaus etwas Gewicht auf. Das heißt nicht, dass man die Power Bank nicht trotzdem gern verwendet: Gerade an langen Tagen, wie etwa auf der Branchenmesse IFA, war das Gadget erfolgreich im Einsatz. Auch wenn Apple bei neuen iPhones stets die bessere Akkulaufzeit betont, kommen Poweruser mit dem iPhone 13 Pro nicht über einen Tag. Ist die Cavn Magnetic Power Bank einmal leer, kann sie über USB-C aufgeladen werden. Ein Netzteil hierfür liegt nicht bei.Die Cavn Magnetic Power Bank hat eine ähnliche Kapazität wie die Einova Powerbar . Gleichzeitig ist sie deutlich günstiger. Die Cavn Magnetic Power Bank ist nicht nur mit iPhones, sondern auch mit u.a. Samsung-Geräten kompatibel. Verwendet man die Cavn Magnetic Power Bank mit einem Android-Gerät, ist kein weiteres Zubehör nötig: Im Lieferumfang befindet sich ein USB-C auf USB-C-Kabel. Dazu gibt es ein kleines Infoheftchen. Die Cavn Magnetic Power Bank ist in Schwarz tagesaktuell für 28,99 Euro auf Amazon verfügbar . Derweil wird auch die türkisfarbene Variante auf Amazon angeboten. Diese ist mit 48,99 etwas teurer.