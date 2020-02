Supportende: AVM setzt die FritzBox 6590 Cable wieder auf die Liste

AVM hat die erst drei Jahre alte FritzBox 6590 Cable nun doch schon auf die Liste der Geräte gepackt , bei denen das Unternehmen den Support einstellen wird. Der "End of Maintenance" (EOM)-Termin ist aber erst am 31.12.2020. Dann wird es keine weiteren Updates geben.

Nutzerzahlen unbekannt

Was wird aus der 5-Jahres-Garantie

Diese Geräte stehen auch auf der Liste:

FritzBox 7581 EOS 31.05.2020

FritzBox 7580 EOM 02.01.2021 EOS 30.11.2022

Ein weiteres halbes Jahr später folgt dann am 30.06.2021 der offizielle "End of Support" (EOS)-Termin. Dann stellt AVM auch den Hardware-Support ein. Vor einigen Monaten geisterte schon einmal eine Meldung zum Support-Ende für den doch recht beliebten Kabel-Router durch die Medien . Damals stellte sich dann aber heraus, dass das Unternehmen die FritzBox 6590 Cable versehentlich auf die Liste für den auslaufenden Support gesetzt hatte.Die 6590 Cable war oder besser ist noch immer eine Alternative für Kunden, die sich keinen Router von ihrem Anbieter mieten oder kaufen wollen. Von Providern wurde sie dagegen aufgrund des fehlenden DOCSIS 3.1-Standards nur sehr selten angeboten. Im Handel ist sie jedoch weiterhin frei erhältlich. Allerdings ist ihr Nachfolger, die 6591 Cable, da schon wieder deutlich beliebter auch auf Seiten der Provider gewesen. Wahrscheinlich ist, dass AVM zugunsten der neueren Kabel-Router daher nun auf die weitere Unterstützung für die 6590 Cable verzichten wird. Genaue Nutzerzahlen sind aber öffentlich nicht verfügbar.Bei Besitzern der FritzBox stößt die Entscheidung aber auf wenig Gegenliebe: Denn obwohl Elektronikmärkte wie MediaMarkt für die Router eine günstige 5-Jahres-Garantie anbieten, werden die Geräte jetzt vom Hersteller schon frühzeitig zum alten Eisen geschoben.Die FritzBox 6590 Cable ist nicht der einzige Router, für den AVM in diesem Jahr die Bereitstellung von Updates einstellen wird.