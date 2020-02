Beta gestartet: FritzBox 7490 und 7590 mit VDSL Long Reach-Support

Der Berliner Router-Hersteller AVM hat ein neues experimentelles Labor-Update für FritzOS herausgegeben. Das Update steht für die beiden Mo­del­le 7490 und 7590 zur Verfügung und bringt ein paar interessante Neuerungen, darunter VDSL Long Reach-Support.

Mit den nochmals aktualisierten Versionen im FRITZ! Labor kommt wieder jede Menge Neues hinzu. Unter anderem sind bei der FRITZ!Box 7590 jetzt 160 Mhz breite WLAN-Kanäle immer aktiv! ❇🤓



Du bist noch nicht Tester? 😲

Dann hopp, hopp, hier entlang: https://t.co/kvWTtvmYnn 🚀 pic.twitter.com/AMIfU7A5aF — FRITZ!Box (@AVM_DE) February 13, 2020

Noch mehr Neues

Die Neuerungen für FritzOS 07.19-75736/7

DSL:

Unterstützung für VDSL Long Reach

Internet:

Ausfallschutz des Internetzugangs durch einen Mobilfunk-Stick auch bei Anschluss über WAN

Betriebsart "IP-Client" bzw. Mesh-Repeater-Funktion jetzt auch für die Modelle der FRITZ!Box Cable auswählbar unter "Internet / Zugangsdaten" (nur Cable)

WLAN:

"Zero Wait DFS" (keine Wartezeiten bei Radar-Ereignissen) auch bei Kanalbandbreite von 160 MHz möglich (5-GHz-Band) (nur 7590 und 6590)

Unterstützung für Kanalbandbreiten von 160 MHz immer aktiv (5-GHz-Band) (nur 7590 und 6590) > mehr

Smart Home:

24-Monate-Verbrauchsanzeige für Smart-Home-Geräte

Der "Adaptive Heizbeginn" stellt die eingestellte Komforttemperatur des FRITZ!DECT 301 zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung

DECT/FRITZ!Fon:

Klangeinstellung für das Abspielen von Internetradio-Stationen: Höhenbetont/Tiefenbetont/Normal (ab Version 04.54 auf dem Handgerät)

Klangeinstellung zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit (Telefonie) (ab Version 04.54 auf dem Handgerät)

System:

Einstellung für Zeitzone und Sommerzeit ermöglicht

AVM

AVM hat eine neue Beta-Firmware für die FritzBoxen 7490 und 7590 veröffentlicht. Das Update bringt eine Vielzahl an Neuerungen mit sich und dient zudem der Systemstabilität. Es wurden Fehler behoben und Verbesserungen eingefügt. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört, dass AVM jetzt Unterstützung für VDSL Long Reach bietet. Zudem startet mit dieser Beta jetzt ein Ausfallschutz des Internetzugangs durch einen Mobilfunk-Stick auch bei Anschluss über WAN sowie die Option, die Betriebsart "IP-Client" beziehungsweise die Mesh-Repeater-Funktion jetzt auch für die Modelle der FritzBox Cable auswählbar ist.Weitere Neuerungen betreffen "Zero Wait DFS" für die Kanal­band­breite von 160 MHz (5-GHz-Band) und die Unterstützung für Kanal­band­breiten von 160 MHz als immer aktiv gesetzt (5-GHz-Band). In der neuen Labor-Version ist zusätzlich eine lange Liste an Verbesser­ungen und Fehler­be­he­bungen vorhanden. Das Update bringt für die FritzBox 7590 die Versions­nummer 07.19-75737, die FritzBox 7490 be­kommt die Version 07.19-75736. Besitzer einer dieser Router können die Labor-Version ab sofort laden. Alle Infor­mationen zu dem Update findet man auf der AVM-Webseite