Diese FritzBoxen erreichen als nächstes das Support-Ende

AVM hat die Termine für das Support-Ende weiterer Fritz-Modelle ver­öffent­licht. Schon in der kommenden Woche endet dabei die Unter­stützung für die FritzBox 7581 (End of Support), bei weiteren Routern steht zum Jahreswechsel dann der End of Maintenance-Termin an.

Diese Geräte stehen auf nun der Liste:

FritzBox 7581 EOS 31.05.2020

FritzBox 6590 Cable EOM 31.12.2020 - EOS 30.06.2021

FritzBox 7580 EOM 02.01.2021 - EOS 30.11.2022

Nutzerzahlen unbekannt

Was wird aus der 5-Jahres-Garantie

AVM

Das berichtet nun das Online-Magazin Mobiflip . Demnach endet für einige Geräte bereits in Kürze die Unterstützung, die nächste FritzBox ist die 7581, deren End of Support-Termin schon in der kommenden Woche ist. Ab dem 31. Mai ist Schluss. AVM unterscheidet dabei den Termin, an dem keine neue Wartungsupdates mehr geliefert werden - das nennt sich dann "EOM - End of Maintenance". Dann gibt es "EOS - End of Support", wobei keine Reparaturen/Ersatzteile mehr angeboten werden.Die Liste steht auf der Webseite von AVM zur Verfügung. Für die gerade einmal erst drei Jahre alte FritzBox 6590 Cable wird der Support auch schon eingestellt. Diese Nachricht überraschte schon vor einiger Zeit die Nutzer. An den geplanten Terminen hält das Unternehmen weiter fest: Der "End of Maintenance" (EOM)-Termin ist der 31.12.2020. Dann wird es keine weiteren Updates für den Router geben. Im Anschluss folgt dann ein weiteres halbes Jahr am 30.06.2021 der offizielle "End of Support" (EOS)-Termin. Dann stellt AVM auch den Hardware-Support ein.Der Nachfolger, die 6591 Cable, ist die deutlich beliebtere Version bei den Providern gewesen. Daher hat sich AVM entscheiden, das Support-Ende schon verhältnismäßig früh einzuläuten. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen dazu, aber vieles spricht dafür, dass die Nutzerbasis nicht allzu groß ist.Bei Besitzern der FritzBox stößt die Entscheidung aber auf wenig Gegenliebe: Denn obwohl Elektronikmärkte für die Router eine günstige 5-Jahres-Garantie anbieten, werden die Geräte jetzt vom Hersteller schon frühzeitig zum alten Eisen geschoben. Man kann also keinen Support mehr von Seiten AVM erwarten - weder bei Hardwareschäden noch wird es Sicherheitsupdates geben. Im Falle eines Garantiefalls bieten die Versicherungen für Garantieverlängerungen jedoch Alternativen an, wie gleichwertige Ersatzgeräte.