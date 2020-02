Wartungs-Update für AVM FritzBox 6591 Cable verhindert Paketverluste

AVM hat jetzt für den neuen Kabelrouter FritzBox 6591 Cable ein neues Wartungs-Update auf FritzOS 7.13 herausgegeben. Das Update behebt unter anderem einen nervigen Fehler, bei dem es zu sporadischen Paket­verlusten bei Verwendung von UDP-Verbindungen kam.

Die FRITZ!Box 6591 Cable bekommt heute ein kleines Wartungsupdate. 🔧

FRITZ!OS 7.13 enthält hier neben Stabilitätsverbesserungen auch eine kleine Fehlerbehebung im Bereich DECT. 📞



Nächster Halt: FRITZ! Labor. 🚂 pic.twitter.com/HJjicjGErk — FRITZ!Box (@AVM_DE) February 6, 2020

Verbesserte Leistung

FritzOS 7.13

Internet: Behoben - Sporadische Paketverluste bei Verwendung von UDP-Verbindungen

DECT/FritzFon: Behoben - Sporadischer Verlust der DECT-Verbindung zu Telefonen und Smart Home Aktoren

System: Verbesserung - Systemstabilität erhöht

Neuer Gigabit-Router ab sofort erhältlich

AVM

Zudem wurde noch ein Bug behoben, bei dem es ebenfalls zu sporadischem Verlust der DECT-Verbindung zu Telefonen und Smart Home-Aktoren kommen konnte. Die Verbindungs- und Systemstabilität wird mit der neuen FritzOS-Version generell verbessert. Auf der Webseite von AVM findet man alle Informationen zu dem neuen Update für die FritzBox 6591 Cable Über weitere Änderungen informiert der Hersteller aktuell nicht, die Liste für die neue FritzOS-Version ist sehr kurz. Man hat aber angekündigt, dass es (vermutlich in Kürze) ein neues experimentelles Labor-Update geben wird. In der Beta arbeitet AVM derzeit unter anderem an DVB-C-Streaming mit der 6591 Cable ( wir berichteten ). DVB-C-Streaming dient der direkten Übertragung von Kabelfernsehen über WLAN und soll mit einem kostenlosen Update des Betriebssystems FritzOS hinzugefügt werden. Wann das Update kommt ist noch unbekannt.Alle Updates können über die Online-Update-Funktion der Fritz­Box-Nutzer­ober­fläche gestartet werden. Das Update wird allen Nutzern empfohlen, da AVM mit jedem neuen FritzOS-Update auch Sicher­heits­funktionen aktualisiert. Zudem findet man die jeweils neueste Version auf dem FTP-Server von AVM . Informationen zu Updates für Geräte, die direkt vom Kabel­anbieter ausge­liefert werden, findet man nur beim Kabel­anbieter. In diesem Fall werden die Updates auch nur direkt von dem Kabel­anbieter ausgeliefert.