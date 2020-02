Kabel-Router: FritzBox 6590 und 6490 bekommen Support für WPA3

AVM hat eine neue expertimentelle Labor-Version für die FritzBox 6590 und 6490 Cable veröffentlicht. Die beiden Kabelrouter erhalten die Vorschau-Version 7.19 und ziehen jetzt, was die neuen Funktionen betrifft, mit ihren DSL-Pendants gleich.

FRITZ!Box 6490 und 6590 Cable haben ein Update im FRITZ! Labor erhalten und ziehen gleich mit ihren DSL-Schwestern. 👩🏻‍🤝‍👩🏻 pic.twitter.com/Ik6f14uPt7 — FRITZ!Box (@AVM_DE) February 21, 2020

Zahlreiche Änderungen enthalten

Neue Funktionen Labor 07.19-7601x

Internet:

Unterstützung verschlüsselter Auflösung von Domain-Namen zu IP-Adressen (DNS over TLS)

WLAN:

Unterstützung für WPA3 (SAE) hinzugefügt

OWE/Enhanced Open (Opportunistic Wireles Encryption) ermöglicht verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang (öffentlicher WLAN-Hotspot)

WPA3 (transition mode) auch für Verbindungen zu Repeatern

Telefonie

Die Push Service Mail "Anrufe" erweitert um Rufe von Türsprechstellen (inkl. Bild)

Unterstützung für verschlüsselte Telefonie (TLS und SRTP) für Telekom, Easybell und dus.net

Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom (MagentaCLOUD) sowie von CardDAV-Anbietern

DECT/FritzFon:

Bei der Eingabe von Telefonnummern werden dazu passende Telefonbucheinträge vorgeschlagen

Startbildschirm zur Temperaturanzeige eines ausgewählten Sensors

Anzeige der FritzBox Systemereignisse mit OK-Taste im Startbildschirm FritzBox

Smart Home:

Gruppe mit FritzDECT 301 wird zu einheitlicher Heizeinheit ***

Mesh:

Erweitertes Mesh-Steering verbessert die WLAN-Leistung mobiler Geräte

Hinweis in den Ereignismeldungen, wenn eine Netzwerkschleife besteht

Verbesserter Autokanal der FritzBox berücksichtigt von anderen Produkten im Mesh erkannte WLAN-Störer (z.B. Radar, Babyphone..)

System:

Laborbegrüßungsseite mit Hinweisen zu Neuigkeiten

Sprach- und Landesauswahl hinzugefügt

Zeitraum für die Durchführung automatischer Updates festlegbar

USB:

Unterstützung von aktuellen SMB-Versionen (SMBv2/v3)

So läuft das Test-Programm

AVM

Für die beiden Kabelrouter FritzBox 6590 und 6490 Cable steht ein Update im Beta-Kanal zur Verfügung. Zu den neuen Funktionen gehört unter anderem, dass AVM nun auch für diese beiden FritzBoxen den Support für WPA3 hinzugefügt hat. Zudem bekommen die beiden Router jetzt Unterstützung verschlüsselter Auflösung von Domain-Namen zu IP-Adressen (DNS over TLS), sowie verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang. Die neue Versionsnummer für die 6590 lautet 07.19-76012, für die 6490 07.19-76010.Zum Zeitplan für die Veröffentlichung wurde noch nichts gesagt. Dann wird sich zeigen, wie weit vorangeschritten die Entwicklung bereits ist und wie viel Zeit die Betaphase beanspruchen wird. Die Liste der Neuerungen, Verbesserungen und allgemeinen Änderungen ist lang.Wir haben uns in den Release Notes einmal alle Neuheiten angeschaut und am Ende des Beitrag angefügt. Zu den Verbesserungen gehören unter anderem bei der Telefonie neue VoIP-Anbieterprofile, Erweiterung der Eigenschaften um "Mesh" in der Übersicht der Netzwerk­ver­bind­ungen, oder auch Verbesserungen bei Systemereignissen zu fehlgeschlagener Ticket­ein­gabe (Kinder­sicher­ung).Das Beta-Programm (experimentelle Labor-Updates für FritzOS) von AVM steht Besitzern einer FritzBox und deren Zusatzgeräten offen. Im Betatest sind jeweils nur einige Modelle aufgeführt, man kann sich über eine Sonderseite über den Status der öffentlichen Tests informieren. Die Teilnahme am Test erfolgt auf eigene Gefahr - AVM bietet für die Betaversionen keinen Support an. Ein Zurücksetzen der Box ist aber jederzeit möglich.