Der Hummer kehrt zurück - als elektrisch betriebenes PS-Monster

Der Hummer ist die zivile Variante des High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, der besser als "Humvee" bekannt ist, und eine Zeit lang gehörte dieser zum "guten Ton" bei Stars und Sternchen. 2010 wurde er jedoch eingestellt, doch das Comeback steht nun bevor.

Leise und leistungsstark

General Motors

Der Hummer wurde zwischen 1992 und 2010 gebaut und war während dieser Zeit eher Statussymbol als tatsächlich im Alltag nutzbares Auto. Der vielleicht bekannteste Hummer-Fahrer war Arnold Schwarzenegger, diesem dürfte das aber wohl längst peinlich sein, da der Actionstar zum Vorkämpfer gegen den Klimawandel geworden ist. Der Hummer verbrauchte hingegen 15 Liter und mehr (pro 100 Kilometer).Nun kommt die Marke Hummer zurück, aber selbstverständlich nicht als Verbrenner, sondern Elektroauto. General Motors hat bestätigt, dass man eine Neuauflage plant und verspricht auf der dazugehörigen Webseite eine "stille Revolution". Die Enthüllung des Elektro-Hummer soll in der Nacht auf Montag erfolgen, und zwar über einen Super Bowl-Spot. Die komplette Vorstellung soll dann am 20. Mai 2020 folgen.Erste Details sind jedoch schon bekannt und diese lassen erahnen, dass auch der Elektro-Hummer nicht gerade ein alltagstaugliches und in Sachen Umwelt vorbildliches Fahrzeug sein wird. Denn für die versprochenen 1000 PS und die Beschleunigung auf 60 Meilen pro Stunde (96,6km/h) in drei Sekunden müssen auch Energie sowie passende Akkus bereitstehen.Der GMC Hummer EV, wie das Auto offiziell bzw. vollständig heißt, soll Ende 2021 auf den Markt kommen, er wird in der Fabrik in Detroit-Hamtramck hergestellt werden. Sonstige Informationen sind nicht bekannt, gegenüber Electrek sagte Stuart Fowle, Communications Manager bei GMC, dass die Reichweite "absolut mit den anderen bereits angekündigten Elektrotrucks konkurrieren kann."General Motors will mit Elektrofahrzeugen zu alten Erfolgen zurückkehren und auch der seit langem kriselnden Autostadt Detroit zu einem zweiten Frühling verhelfen. Denn neben dem GMC Hummer EV sollen in Detroit-Hamtramck diverse andere Elektroautos vom Band rollen.