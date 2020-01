Windows 10X: Microsoft bereitet dynamische Desktop-Hintergründe vor

Microsofts "nächstes" Betriebssystem Windows 10X ist in vielerlei Hinsicht immer noch eine Unbekannte, doch der Konzern arbeitet auch noch da­ran. Dabei sieht man sich auch an, was man von anderen lernen kann und natürlich fällt der Blick auch auf MacOS.

Berge am Tag und in der Nacht

Windows 10X wird eine ganze Reihe an Neuerungen bieten, doch der Redmonder Konzern lässt sich hier nicht allzu tief in die Karten schauen. Journalisten und Blogger tragen seit Monaten die Puzzlestücke zusammen. Windows Central hat nun eine Übersicht zusammengestellt, die bisher Bekanntes bietet, aber auch die eine oder andere neue Information.Dazu zählt vor allem, dass sich Microsoft bei Apple eine Funktion abgeguckt hat, die zwar nicht unbedingt essenziell, aber mehr als nett ist: dynamische Bildschirmhintergründe. Diese kennen MacOS-Nutzer bereits, dabei ändert ein Wallpaper seine Optik, und zwar abhängig von diversen Faktoren, allen voran der Tageszeit.Als Beispiel hierfür wird ein Desktop-Hintergrund mit einem Bergkamm gezeigt, der sich an der Uhrzeit orientiert: Somit gibt es ein Bild für Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend/Nacht, diese unterscheiden sich nicht nur durch den Himmel, sondern auch Details wie Wolken und Vögel, die immer wieder auftauchen und für eine zusätzliche Dynamik sorgen.Das ist zumindest das Wallpaper, mit dem Microsoft derzeit experimentiert. Dabei soll nicht nur die Zeit eine Rolle spielen, Microsoft möchte auch den Standort des Nutzers einbinden, um einen besseren Übergang zwischen den einzelnen Bildern gewährleisten zu können.Derzeit ist nicht bekannt, wie viele dynamische Wallpaper Microsoft mit Windows 10X mitliefern wird bzw. wie komplex diese sein werden. Bei Apple gibt es dieses Feature bereits seit längerem, hier ist die Auswahl an Bildern dieser Art aber eher eingeschränkt, viele greifen deshalb zu Drittanbieter-Lösungen.