So sieht Windows 10X auf dem faltbaren Tablet ThinkPad X1 Fold aus

Microsoft bereitet derzeit sein Windows 10X genanntes Betriebssystem vor und die modulare sowie "leichte" Version des OS soll in erster Linie auf Dual-Screen-Geräten zum Einsatz kommen. Auf der CES 2020 hatte Windows 10X einen halboffiziellen Auftritt.

Noch nicht optimiert für Falt-Geräte

WinFuture berichtet aus Las Vegas

Windows 10X wurde im vergangenen Herbst gemeinsam mit dem Surface Neo vorgestellt und Dual-Screen-Geräte sollen auch im Mittelpunkt dieser OS-Version stehen. Zumindest war das anfangs der Fall, denn mittlerweile scheint klar zu sein, dass Windows 10X auf deutlich mehr Geräten laufen wird, darunter auch ganz normalen Laptops.Das ThinkPad X1 Fold von Lenovo ist ein faltbares Tablet, das auch in einem Notebook-Modus sowie zwei separaten Bildschirm-Hälften betrieben werden kann. Bereits bei der Vorstellung des ThinkPad X1 Fold hat sich gezeigt, dass das Gerät mit Windows 10 nicht seine volle Stärken ausspielen kann, da die aktuelle Version des Betriebssystems nicht dafür ausgelegt ist. Entsprechend hat es von Anfang an geheißen, dass man das ThinkPad X1 Fold bei Verfügbarkeit von Windows 10X auf diese Version umstellen wird.Und Lenovo hat auch einen Prototypen mit Windows 10X nach Las Vegas mitgebracht. Neowin konnte das Gerät auch in die Finger bekommen und ausprobieren, dabei konnte man sich nicht nur von der damit (besser) laufenden Hardware überzeugen, sondern auch ein wenig Neues zum Betriebssystem selbst erfahren.Allerdings ist Windows 10X noch nicht fertig und die Version, die auf der CES 2020 auf dem ThinkPad X1 Fold lief, ist auch nicht für diesen speziellen Formfaktor optimiert worden. Laut Neowin war es ein reines "Vanilla"-Windows 10X, diese wird auch auf dem Surface Neo laufen, wenn es erscheint. Dabei war von Windows 10X aber nicht besonders viel zu sehen, heißt es.So kann man zwar das neue Startmenü sehen, die meisten Apps sehen aber genauso aus wie auf dem normalen Windows 10. Das intern "Launcher" genannte neue Startmenü bekommt man per Klick auf das graue Windows-Symbol. Der Launcher bietet Zugang zu angepinnten Apps, Websuche und einer Liste aller Anwendungen. Gesten sind ein wichtiger Teil von Windows 10X, das Startmenü erreicht man etwa auch per Swipe von unten nach oben.Zu sehen ist auch das neue Info-Center, dieses ist platzsparender als die Windows 10-Variante. Bei Windows 10X stehen die Schnellaktionen und weniger die Benachrichtigungen im Fokus, das macht die Angelegenheit auch schlanker. Neu ist schließlich auch eine überarbeitete Version des Windows Explorers, dieser erinnert an die Windows 10 Mobile-Ausgabe und ist sicherlich alles andere als final.