Microsoft startet Previews der Rollup-Updates erstmals ohne Windows 7

Microsoft hat bereits mit der Verteilung der Vorschau-Version für den monatlichen Windows 8.1-Patch begonnen. Die Up­da­tes beheben einige Probleme, die nach dem Patch-Day Januar auftraten und bringen keine sicherheitsrelevanten Änderungen.

Preview Monthly Rollup Windows 8.1 und Windows Server 2012 (KB4534324)

Behebt ein Problem, das möglicherweise verhindert, dass eine Bildlaufleiste ausgewählt werden kann, wenn ein ActiveX-Steuerelement die CScrollView-Klasse implementiert. Dies tritt auf, wenn Sie das Internet Explorer-Fenster verschieben, wodurch die Bildlaufleiste nach links verschoben wird.

Für Windows 8.1, Windows 8 und Windows 7

Es ist zudem die erste Preview ohne Windows 7, dessen Support Microsoft Mitte Januar nun eingestellt hat. Dementsprechend gibt es keine öffentliche Preview der Rollup-Updates für Februar. Nur Windows 7-Nutzer auf Unternehmensseite, die für den erweiterten Support Microsoft künftig bezahlen, bekommen weiterhin Sicherheits- und Bugfixes. Bisher gab es immer zeitgleich die Vorschau-Patches für Windows 7 und Windows 8.1 - nun bleibt nur noch Windows 8.1 übrig.Das neue Update steht ab sofort für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 zur Verfügung. Alle Änderungen für diese Preview werden unter KB4534324 bereitgestellt. Die Previews können ab sofort geladen werden. Wir haben uns das Changelog angeschaut und für euch übersetzt. Viele Änderungen gibt es in diesem Monat demnach nicht. Es verbleibt allerdings ein bekanntes Problem: Es geht dabei um bestimmte Operationen, wie zum Beispiel das Umbenennen von Dateien oder Ordnern auf einem Cluster Shared Volume (CSV). Dabei kann ein Fehler auftreten ("STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL 0xC00000A5)" und die Aktion fehlschlagen.Weitere Informationen dazu gibt es in der Knowledge Base unter KB4534324 Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Verbesserungen und Korrekturen, die Teil von KB4534297 (veröffentlicht am 14. Januar 2020) waren, und enthält auch diese neuen Qualitätsverbesserungen als Vorschau auf das nächste monatliche Rollup-Update: