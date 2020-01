Xiaomi Mi 10: Erster Benchmark zeigt Leistung des Snapdragon 865

Das voraussichtlich im Frühjahr erscheinende Xiaomi Mi 10 zeigt sich in ersten Benchmarks. In die chinesischen Weibo-Community sind Auszüge aus einem AnTuTu-Test aufgetaucht, die dem Smartphone mit Snap­dra­gon 865-SoC eine enorme Leistung attestieren.

Neues Xiaomi-Flaggschiff knackt die 500k-AnTuTu-Marke

Xiaomi

Während des Qualcomm Snapdragon Tech Summit, der Anfang Dezember 2019 auf Hawaii stattfand, bestätigte der chinesische Hersteller nicht nur die Existenz des Xiaomi Mi 10 , son­dern auch den Einsatz des parallel dazu vorgestellten Snapdragon 865-Prozessors. Im Ver­gleich zum aktuellen Flaggschiff Snapdragon 855+ erwartet man einen Per­for­mance-An­stieg von bis zu 25 Prozent. Ein Plus von immerhin 15 Prozent könnte das Android-Smart­phone bereits vor dem Launch erreicht haben, wenn man den aktuell durchgesickerten Benchmark-Screenshots Vertrauen schenkt.Im AnTuTu-Test des Xiaomi Mi 10 oder Mi 10 Pro, der sich über die chinesische Weibo-Web­sei­te (via Playfuldroid ) verbreitet hat, erreicht das heiß diskutierte Top-Modell ein Er­geb­nis von 560.217 Punkten. Damit gehört es zu den ersten Smartphones mit Google An­dro­id-Be­triebs­sys­tem , welche die Grenze von 500.000 Punkte in diesem synthetischen und somit eher praxisfernen Benchmark überschreiten konnten. Der veröffentlichte Screenshot lässt al­ler­dings nur auf den Snapdragon 865 (SM8250) und die im SoC enthaltende Adreno 650-Gra­fik­ein­heit schließen. Weitere technische Daten werden nicht aufgelistet.Derweil brodeln in der Gerüchteküche die üb­li­chen Spe­ku­la­tio­nen hoch, die vor na­he­zu je­dem Smart­phone-Launch besprochen werden. So könn­te das Xiaomi Mi 10 (Pro) über einen Akku jen­seits der 4000 mAh verfügen, innerhalb kür­zes­ter Zeit per 50-Watt-Netz­teil aufgeladen wer­den und auf ein AMOLED-Display mit hoher Bild­wie­der­hol­ra­te setzen. Ebenso stehen eine Ka­me­ra mit 64 Me­ga­pi­xeln für das normale und 108 Me­ga­pi­xeln für das Pro-Modell zur Dis­kus­sion. Letztere Ka­me­ra-Auflösung kommt bereits im Xiaomi Mi Note 10 zum Einsatz.Mit einer Vorstellung des Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro wird im Zeitraum des Mobile World Congress ( MWC 2020 ) gerechnet, der Ende Februar im spanischen Barcelona stattfindet.