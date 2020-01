Xiaomi Mi 10 Pro: Erste Fotos des Flaggschiff-Smartphones geleakt

Mit dem Xiaomi Mi 10 Pro plant der chinesische Hersteller in den näch­sten Wochen sein neues Flaggschiff-Smartphone vorzustellen. Nun sind angeblich erste Fotos aufgetaucht, die das kommende Top-Modell mit integriertem 5G-Modem in freier Wildbahn zeigen sollen.

Spitzenmodell mit Curved-Display und 108-Megapixel-Kamera

Xiaomi

Spätestens zum Mobile World Congress ( MWC 2020 ) in Barcelona dürfte Xiaomi sein neues Spitzenhandy der Öffentlichkeit präsentieren. Gerüchten zufolge könnte der Hersteller sogar bereits am 11. Februar eine Enthüllung am Heimatmarkt in China in Betracht ziehen. Vorab soll sich das Xiaomi Mi 10 Pro in der 5G-Version jetzt auf ersten Fotos gezeigt haben, die über die chinesische Weibo-Webseite verbreitet wurden. Die teils unscharfen Bilder weisen unter anderem auf ein Curved-Display und ein 65-Watt-Netzteil hin.Die anonyme Quelle spricht zudem vom Einsatz des neuen Qualcomm Snapdragon 865-Pro­zes­sors , den der Hersteller bereits im letzten Jahr für das Xiaomi Mi 10 bestätigt hat. Zudem ist die Rede von einem Snapdragon X55-Modem, welches die Nutzung im 5G-Netz er­mög­li­chen würde. Ob alle Varianten des Mi 10 Pro mit ebendiesem ausgestattet werden, wird sich erst in den nächsten Wochen herauskristallisieren. Weiterhin zeigen die Fotos vier Kamera-Sensoren auf der Rückseite des Android-Smartphones , die bei näherer Betrachtung bereits mit dem Hinweis auf eine 108-Megapixel-Auflösung versehen wurden.Gut zu erkennen ist zudem das im Vorfeld be­spro­che­ne Curved-Display, welches mit seiner AMOLED-Technik zu den Seiten hin gekrümmt werden soll. Fotos veröffentlichte die Quelle auch von einem möglichen 65-Watt-Netzteil, welches den Akku innerhalb von 35 Minuten kom­plett aufladen könnte. Die Gerüchteküche spekuliert dabei über eine Batteriekapazität von bis zu 4800 mAh. Offen bleibt, ob Xiaomi das Mi 10 Pro mit rekordverdächtigen 16 GB Ar­beits­spei­cher versehen wird, wie es aktuell dem kommenden Black Shark 3 zugesprochen wird. Bestätigt wurden die Gerüchte bislang nicht.