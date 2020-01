Intel unter Druck: AMD Ryzen für Notebooks schlägt Core i7-9700K

Die mögliche Deklassierung Intels durch AMD geht in die nächste Runde. Mit dem erst kürzlich vorgestellten Ryzen 7 4800H übertrifft man in ers­ten Benchmarks den beliebten Intel Core i7-9700K. Das Beeindruckende: AMD wird den Ryzen in Notebooks verbauen.

AMD scheint sein Versprechen vom Intel-Killer in Laptops einzuhalten

Technische Daten zu den AMD Ryzen 4000-Prozessoren Modell Kerne / Threads Takt / Turbo GPU TDP Ryzen 7 4800H 8 / 16

2,9 / 4,2 GHz Vega7 45 W Ryzen 7 4800HS 8 / 16 k.A. / 4,2 GHz Vega7 35 W Ryzen 7 4800U 8 / 16 1,8 / 4,2 GHz Vega8 15 W Ryzen 7 4700U 8 / 8 2,0 / 4,2 GHz Vega7 15 W Ryzen 5 4600H 6 / 12 3, 0 / 4,0 GHz Vega6 45 W Ryzen 5 4600U 6 / 12 2,1 / 4,0 GHz Vega6 15 W Ryzen 5 4500U 6 / 6 2,3 / 4,0 GHz Vega6 15 W Ryzen 3 4300U 4 / 4 2,7 / 3,7 GHz Vega5 15 W

Nach dem großen Erfolg der Ryzen 3000-Reihe samt Zen-2-Architektur war es nur eine Fra­ge der Zeit, bis AMD auch den Notebook-Bereich erobert. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas präsentierte der Chiphersteller acht neue Laptop-Prozessoren , deren Flagg­schiff nun im Benchmark "3DMark Time Spy" überzeugen kann. Die Rede ist vom AMD Ryzen 7 4800H, der mit acht Rechenkernen, 16 Threads und einer Turbo-Taktrate von bis zu 4,2 GHz eine TDP von 45 Watt aufweist.Bereits auf der CES 2020 betonte AMD, dass der im 7nm-Verfahren gefertigte Mobil-Pro­zes­sor sogar Chips wie den im Desktop-Bereich angesiedelten Intel Core i7-9700K leis­tungs­tech­nisch hinter sich lassen wird. Diese Aussagen dürften sich mit den aufgetauchten Werten aus den 3DMark-Benchmarks nun bestätigen. Wie der findige Twitter-Nutzer Apisak her­aus­ge­fun­den hat, soll der AMD Ryzen 7 4800H dabei einener­rei­chen. Der Intel Core i7-9700K hingegen schneidet mit 8200 Punkten schlechter ab.Im Vergleich bietet Intels Prozessor eine TDP von 95 Watt bei maximal 4,9 GHz, verzichtet dafür aber auf Hyper Threading und bedient bei acht Rechenkernen somit auch nur acht Threads. Den­noch zeigt sich hier deutlich, dass AMD so­gar im Notebook-Bereich in Intels Per­for­mance-Ge­fil­den wildert, die der US-ame­ri­ka­ni­sche Kon­zern nur in leistungsstarken Desk­top-Sys­te­men vorsieht. Asus Lenovo , Dell und Acer werden zu den ersten Herstellern gehören, die AMDs neue Ryzen 4000-Familie (Zen 2, 7nm) in ih­ren Lap­tops einsetzen werden.