Neue Windows 10 Insider-Vorschau bringt Standort-Benachrichtigung

Das Windows-Team bei Microsoft hat die Winter-Pause beendet und eine neue Vorschau-Version auf die kommenden Windows 10 Version 20H1 veröffentlicht. Das Build 19541 steht ab sofort im Fast Ring zur Ver­füg­ung und bringt einige interessante Neuerungen.

20H1 noch nicht fertig

Weitere Aktualisierungen für Insider

Allgemeine Änderungen, Verbesserungen und Korrekturen für PC

Wir haben ein Problem behoben, das die Zuverlässigkeit der Systemeinstellungen beeinträchtigt hat.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Windows Update-Benachrichtigungen "Neustart erforderlich" weiterhin angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Aktualisierungsgeschwindigkeit im Task-Manager unerwartet auf Pause gesetzt wurde.

Es wurde ein Problem bei der Verwendung der Sprachausgabe behoben, das dazu führen konnte, dass Start nicht den korrekten Index einer Anwendung in der Liste "Alle Anwendungen" angibt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Suchfenster oben nicht Acryl angezeigt wurde.

Wir haben ein Problem aus dem vorherigen Build behoben, das dazu führte, dass der Feedback-Hub unerwartet keine Store-Apps in der Liste der Kontexte anzeigte, wenn das Feedback unter der Kategorie Apps protokolliert wurde. Dasselbe Problem führte dazu, dass nach der Installation der Anwendung weiterhin das Symptom "Im Microsoft Store installieren" und nicht "Starten" angezeigt wurde.

Das Update steht ab sofort für alle angemeldeten Windows 10 Insider parat, die den Fast Ring ausgewählt haben. Microsoft hat dabei einiges an Verbesserungen erarbeitet, aber auch einige Neuerungen vorgestellt.Dazu gehört, dass in der neuen Insider-Version von Windows 10 20H1 nun Apps eine Be­nach­richtigung auslösen, wenn sie Standort­daten des Nutzers abfragen. Man sieht die Neuerung in der Aktualisierung des Standortsymbols als einen kleinen Pfeil in der Task-Leiste. Zudem gibt es Neuerungen für den Task-Manager. Man kann nun nach dem Aufrufen des Task-Managers und des Reiters "Details" dort angezeigt bekommen, welche Architektur jeder dort aufgeführte Prozess nutzt.Fertig ist das 20H1-Update damit noch lange nicht. Microsoft arbeitet weiter an Ver­bes­ser­ungen. Die Cortana bekommt nun auch ein weiteres Update. Allerdings steht das zunächst nur in den USA zur Verfügung - wie das so häufig bei Änderungen für den Sprach­assis­ten­ten ist. Cortana erhält dabei nun wieder einige Funktionen zurück, die nicht mehr funk­tio­nier­ten. Dazu gehört das Stellen eines Timers und das Beantworten von Fragen mithilfe von Bing Instant Answers.Neben diesen neu zugefügten Optionen und Funktionen bringt die neue Vorschau-Version noch eine Reihe von Fehlerbehebungen. Genaues dazu erfährt man wie gehabt im Windows Blog