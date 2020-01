OnePlus 8 Pro: CEO deutet neues Smartphone-Display mit 120 Hz an

Nicht nur die Auflösung, sondern auch die Bildwiederholrate gehört zu den diesjährigen Highlights vieler Smartphone-Displays. Das kommende OnePlus 8 (Pro) könnte hierbei mit einem 120-Hz-Bildschirm glänzen, des­sen Entwicklung gut voranschreiten soll.

OnePlus held a screen technology communication meeting, announced a 120Hz 2K + screen, and more screen optimization details. pic.twitter.com/5hqsxhUtQQ — Ice universe (@UniverseIce) January 13, 2020

Investition in 120 Hz könnte für höhere Smartphone-Preise sorgen

Schnelle Prozessoren, massig Arbeitsspeicher , 4K-Auflösungen und das 5G-Netz sind nur ei­ni­ge der Highlights, die das Smartphone-Jahr 2020 für Technikinteressierte bereithält. Eben­so werden hohe Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz den High-End-Markt dominieren. Das bestätigt nun auch OnePlus-Gründer und Chief Executive Officer Pete Lau in der chinesischen Weibo-Community und während der kürzlich abgehaltenen Technologie-Konferenz in Shen­zhen. Das kommende Top-Modell OnePlus 8 (Pro) könnte bereits über die neue Display-Tech­nik verfügen.Lau gab bekannt, dass die Forschung und Entwicklung an neuen Bildschirmen mit 120 Hz ab­ge­schlos­sen sei, zumindest für diesen Moment. Ebenso spielt der OnePlus-CEO auf hohe Kos­ten an, die für das zügige Voranschreiten der Technologie notwendig sind. Experten ge­hen so­mit davon aus, dass vorrangig das preisintensivere OnePlus 8 Pro als Flagg­schiff-Smart­phone mit dem schnellen AMOLED-Display ausgestattet werden wird. Denkbar ist es, dass man die aktuelle 90-Hz-Technik weiterhin für das günstigere OnePlus 8 anbietet, um die Prei­se der Geräte gering zu halten.Der chinesische Hersteller sprach zudem von ei­ner 2K+-Auflösung und Touchscreens mit ei­ner Abtastrate von bis zu 240 Hz. In Kombination mit der hohen Bildwiederholrate sollen diese tech­ni­schen Ei­gen­schaf­ten - zum Beispiel im OnePlus 8 Pro - für eine besonders flüssige Be­die­nung und Dar­stel­lung sorgen. In Kom­bi­na­tion mit dem Qual­comm Snap­dra­gon 865 dürfte sich das neue Spitzen­modell aber auch be­son­ders gut für Spieler eignen, soweit passende An­dro­id-Titel vorliegen, welche die Leistung des Pro­zes­sors und die hohen Hertz-Zahlen des OLED-Display ausnutzen.