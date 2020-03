OnePlus 8 (Pro): Neue High-End-Smartphones starten Mitte April

Auch in diesem Jahr plant die durch ihre vergleichsweise günstigen Smartphones mit meist sehr guter Ausstattung bekannt gewordene chinesische Marke OnePlus wieder die Einführung neuer High-End-Modelle. Jetzt steht der Launch-Zeitraum fest.

Launch-Termin verschoben?

CashKaro / @OnLeaks

Wie das britische Magazin TechRadar von einer gut informierten Quelle aus dem Umfeld von OnePlus erfahren haben will, hat das Unternehmen die Vorstellung des neuen OnePlus 8 und des teureren Schwestermodells OnePlus 8 Pro für Mitte April angesetzt. Der Termin liegt also wohl in der dritten April-Woche und damit wieder in jenem Zeitraum, in dem man im letzten Jahr die Vorgängermodelle erstmals vorstellte.In früheren Berichten war zunächst davon die Rede, dass der Launch in diesem Jahr früher stattfinden würde als zuvor, nämlich bereits im März. Ob sich diese Planung mittlerweile geändert hat oder es möglicherweise aus Gründen wie etwa der Ausbreitung des neuen Coronavirus zu einer Verzögerung gekommen ist, ist derzeit unklar.Was die Verfügbarkeit der neuen OnePlus 8 Serie angeht, spricht der Bericht aus Großbritannien vom Mai, so dass es dieses Mal wohl einige Wochen dauern wird, bis die Geräte nach dem Launch-Event Mitte April auch im Handel oder über die Website des Herstellers erhältlich sind. Was die technischen Daten und andere Details zu den neuen Smartphones angeht, konnte die von den Kollegen zitierte Quelle noch keine genaueren Angaben machen.Laut früheren Berichten plant der Hersteller beim OnePlus 8 ein gut 6,6 Zoll großes Display, während beim größeren OnePlus 8 Pro ein noch größerer Bildschirm zum Einsatz kommen soll. Unter der Haube steckt mit einiger Wahrscheinlichkeit die neueste Technik rund um einen Qualcomm Snapdragon 865 Octacore-SoC mit dazugehörigem 5G-Modem. Neben den Top-Modellen soll OnePlus auch noch eine Lite-Version des OnePlus 8 in Arbeit haben, die aber wahrscheinlich erst später vorgestellt wird.