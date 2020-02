Windows 10 Version 2004: Microsoft veröffentlicht ISO für Insider

Microsoft hat jetzt eine neue ISO für das kommende Windows 10 Feature-Update für Frühjahr 2020 herausgegeben. Die ISO für den Entwicklungszweig 20H1 steht für angemeldete Windows Insider zur Verfügung und ermöglicht einen Clean Install.

ISO mit der Buildnummer 19041

Nur für Insider

Alle Fragen umfassend beantwortet

Schon seit einigen Wochen gilt die neue Windows 10 Version 2004 als finalisiert, Microsoft hat alle neuen Funktionen fertiggestellt und auch schon die Verteilung über die Windows Update-Funktion getestet. Bisher gibt es die neue Version aber nur für Windows Insider, das könnte sich aber bald ändern. Los geht es mit großer Wahrscheinlichkeit allerdings erst im März, wobei das nur der Start der Freigabe sein dürfte. Ab April sollten dann alle Nutzer die neue Version beziehen können.Jetzt startet das Windows-Team aber zumindest schon einmal mit der Freigabe einer neuer ISO mit der Buildnummer 19041. Für die freiwilligen Tester im Insider Programm steht damit jetzt die Möglichkeit offen, die neue Version einmal frisch neu aufzusetzen.Man kann die neuen ISOs auf einer speziellen Downloadseite beziehen , muss dafür aber im Windows Insider-Programm registriert und mit seinem Account angemeldet sein.Es stehen jetzt die regulären Home-Previews, sowie die Windows 10 Business-Version und die Windows 10 Home China-Edition zur Verfügung. Für den Entwicklungszweig 20H1 soll die Build 19041 die finale Version sein. Die ISOs stehen in verschiedenen Sprachpaketen bereit, Deutsch ist ebenfalls bereits mit dabei.Die ISOs werden als personalisierte Downloadlinks für angemeldete Windows Insider angeboten. Diese Webseite für die Downloads kann man nur als registrierter Windows Insider einsehen. Die Registrierung zum Windows Insider-Programm kann jederzeit mit einem Microsoft-Account und einem unterstützten Endgerät vorgenommen werden. Aktuell geht man davon aus, dass Microsoft das nächste Windows 10-Feature-Update schon im kommenden Monat veröffentlicht. Ein offizieller Name für diese neue Windows Version ist noch nicht bekannt gegeben worden.Fest steht nur die Versionsnummer, die wie in den vergangenen Jahren aus dem Release-Jahr 20und dem Monatfür April steht. Das Update wird eine lange Liste an Verbesserungen bringen und einige spannende Neuerungen.