So würde Windows 10 aussehen, wenn es Apple erschaffen hätte

Microsoft kann auch einiges lernen

Der Grafiker und Designer Kamer Kaan Avdan ist bekannt für seine "Was wäre, wenn"-Konzeptvideos. Dabei stellt er sich immer wieder die Frage, wie beispielsweise alte Betriebssysteme heutzutage aussehen würden. Aktuell hat er sich überlegt, wie Windows 10 wäre, hätte Apple es entworfen.Für Apple und Microsoft sind die jeweiligen Betriebssysteme zwar nach wie vor wichtig, die oberste Priorität genießen sie aber nicht mehr. Denn beide Konzerne konzentrieren sich zuletzt immer mehr auf Dienste, im Fall des Redmonder Unternehmens ist das etwa Office 365.Die Frage, welches Betriebssystem besser ist, beschäftigt die interessierten Nutzer aber nach wie vor bzw. immer wieder. Das Video von YouTuber Kamer Kaan Avdan beantwortet diese zwar nicht, stellt sich aber eben die Frage, wie Windows 10 aussehen würde, wenn Apple es erschaffen hätte. Dabei kann man aber nicht nur gut sehen, welche Unterschiede zwischen den beiden Betriebssystemen bestehen, sondern auch, welche Gemeinsamkeiten es gibt.Zu guter Letzt hat Avdan in seinem Konzeptvideo auch noch einige Ideen, was Windows 10 von MacOS lernen könnte. So zeigt der Designer etwa ein "Apple-siertes" Startmenü, das Live-Tiles aufgreift und diese verbessert. Die Symbole bzw. Kacheln haben nun abgerundete Ecken, die an jene von MacOS und iOS erinnern.Das ist teilweise natürlich eine Geschmacksfrage, in einigen Punkten wäre es aber tatsächlich wünschenswert, wenn Microsoft etwas genauer hinsehen würde. Der Apple-inspirierte Windows Explorer sieht durchaus besser aus als das angestaubte Microsoft-Original. Ähnliches gilt für das überarbeitete Info-Center, das sich natürlich stark am Control Center der Kalifornier orientiert.Dazu kommen noch ein systemweites Dark Theme, eine verbesserte Suche und iPhone-Integration . Natürlich darf auch ein Windows-Logo made in Apple nicht fehlen.