Deutsche Bahn möchte WLAN an Bahnhöfen und in Zügen verbessern

Die Deutsche Bahn möchte das kostenlose WLAN-Angebot in diesem Jahr stark verbessern. Momentan arbeitet der Konzern daran, ein zu­sam­men­hän­gen­des Netzwerk aufzubauen, um den Kunden unterbrechungsfreies Surfen und Telefonieren in den Zügen ermöglichen zu können.

Weitere Digitalisierungsprojekte geplant

Deutsche Bahn AG / Kai Michael Neuhold

Aktuell bestehen im WLAN-Netz der Bahn noch große Versorgungslücken. Während im ICE der Hotspot "WIFIonICE" zur Verfügung steht, kommt in manchen Bahnhöfen und in den Loun­ges ein anderes Netzwerk zum Einsatz. Außerdem besteht auf vielen Zugstrecken keine flä­chen­deck­en­de Mobilfunk-Versorgung, sodass die Verbindung oftmals unterbrochen wird und sich daher nicht gut zum Arbeiten eignet. Wie Spiegel Online berichtet, hat die Deutsche Bahn nun versprochen, dass sich die Situation in diesem Jahr verbessern soll.Der WLAN-Ausbau wird im Rahmen einer Reihe an Digitalisierungsprojekten durchgeführt. Ins­ge­samt möchte die Deutsche Bahn in den vier nächsten Jahren etwa zwei Milliarden Euro in derartige Vorhaben investieren. Dazu zählen neben dem Ausbau des öffentlichen Hotspots auch das Hinzufügen neuer Funktionen in die App "DB Navigator" sowie die Arbeit an in­ter­nen Systemen, um den Bahnverkehr zu­ver­läs­siger steuern zu können. Eine genaue Liste mit den Projekten, die von den zwei Milliarden Euro finanziert werden, wurde bisher al­ler­dings noch nicht veröffentlicht.Bis Ende 2021 sollen Fahrgäste die Möglichkeit haben, Erstattungen nach Verspätungen und Ausfallen über ein Online-Formular zu beantragen. Bislang musste dafür stets ein Papier-For­mu­lar ausgefüllt und mit der Post versendet werden. Durch die digitale Verwaltung könnte die Bearbeitungszeit von durchschnittlich drei bis vier Wochen erheblich reduziert werden.