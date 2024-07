Google Chrome: Der Cookie-Tod muss wohl endgültig abgesagt werden

Seit bereits Jahren plant Google die Abschaffung von Drittanbieter-Cookies, doch so richtig gelang dieser Schritt bisher nicht. Doch nun muss diese Web-Revolution offenbar abgesagt werden, zumindest in Form der Standardeinstellung.

Cookies schlecht, Alternativen schlechter

Bestätigung anklicken

Zusammenfassung Google plant seit Jahren die Abschaffung von Drittanbieter-Cookies

Privacy Sandbox als geplante Alternative droht zu scheitern

VP Anthony Chavez kündigt neuen Ansatz in einem Blog an

Neuer Ansatz ermöglicht Nutzern informierte Entscheidungen beim Surfen

Google will neuen Weg mit Regulierungsbehörden und Branche diskutieren

Lösung könnte ähnlich der Opt-in-Variante von Apple sein

Details zur Umsetzung der neuen Cookie-Politik noch unbekannt

Das Thema Drittanbieter-Cookies und Browser ist seit Jahren ein großes, denn diese erlauben es, Nutzer über unterschiedliche Seiten hinweg zu erfassen und eben zu tracken. An deren Stelle sollte die sogenannte Privacy Sandbox treten, doch diese Initiative droht schon seit Jahren zur Vaporware zu werden.Es sah also schon bisher nicht besonders gut aus und nun hat der für die Privacy Sandbox zuständige Vice President of Product Management, Anthony Chavez, per Blog einen weiteren Sargnagel eingeschlagen: Denn nach Bedenken von Konkurrenten, Regulierungsbehörden und Datenschutzexperten schlägt Google nun einen "aktualisierten Ansatz" vor: "Anstatt Cookies von Drittanbietern abzuschaffen, würden wir eine neue Erfahrung in Chrome einführen, die es den Nutzern ermöglicht, eine informierte Entscheidung zu treffen, die für ihr gesamtes Surfen im Internet gilt, und die sie jederzeit anpassen können."Laut Chavez will man diesen neuen Weg mit Regulierungsbehörden erörtern, außerdem wird man sich diesbezüglich mit der Branche austauschen. Wie The Verge erklärt, könnte die neue Google-Lösung eher wie jene von Apple funktionieren, dort hat man eine Opt-in-Variante gewählt - sehr zum Missfallen und Schaden von Social-Media-Unternehmen, die das Ganze rund zehn Milliarden Dollar gekostet haben dürfte.Die Google-Variante wäre zwar nicht so dramatisch wie das Ändern der Voreinstellung, dennoch dürfte ein Prompt bzw. eine anzuklickende Bestätigung viele Nutzer dazu bringen, derartige Cookies (kategorisch) abzulehnen. Die Details zur Umsetzung sind bisher nicht bekannt gegeben worden. An dieser Stelle muss man anmerken, dass Regulatoren und Datenschützer nicht per se Fans von Drittanbieter-Cookies sind, die Pläne zu Nachfolgern bzw. Anzeigen-trackenden Alternativen sind ihnen aber noch suspekter und werden auch entsprechend kritisiert.