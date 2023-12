Google: Das Ende von Drittanbieter-Cookies in Chrome startet endlich

Es hat Jahre gedauert und es gab auch schier endlose Diskussionen, nun ist es aber tatsächlich soweit: Google hat bekannt gegeben, dass man ab 4. Januar 2024 Drittanbieter-Cookies in Chrome unterdrücken wird. Das Unternehmen nennt das Ganze "Tracking Protection".

Chrome hat "ausgekekst"

Zusammenfassung Google will ab 4. Januar 2024 Drittanbieter-Cookies blockieren

Tracking Protection von Google startet als Test für 1% der Nutzer

Abschaffung der Cookies Teil der Privacy Sandbox-Initiative

Langsame Umstellung, um Partnern Anpassungszeit zu geben

Google verdient viel mit Werbung, daher vorsichtiges Vorgehen

Manuelle Aktivierung von Cookies bei Bedarf weiter möglich

Chrome bietet Hilfe bei Seitenproblemen durch fehlende Cookies

Google und Cookies ist ein Thema, das die Fachwelt und Datenschützer schon lange beschäftigt. Das liegt auch daran, dass Firefox und Safari Drittanbieter-Cookies bereits vor vier Jahren abgeschafft haben. Vor rund einem Monat hat der Suchmaschinenriese seine Pläne aber endlich konkretisiert und heute fiel nun der offizielle Startschuss: in einem Blogbeitrag hat der Konzern aus Mountain View den "nächsten Schritt zur Abschaffung von Drittanbieter-Cookies in Chrome" bekannt gegeben."Am 4. Januar 2024 beginnen wir mit dem Test des Tracking-Schutzes, einer neuen Funktion, die das Cross-Site-Tracking einschränkt, indem sie den Zugriff auf Cookies von Drittanbietern standardmäßig einschränkt", schreibt Google. Zunächst wird rund ein Prozent aller Chrome- Nutzer betroffen sein, das ist laut dem Unternehmen ein wichtiger Meilenstein in der Privacy Sandbox-Initiative. Dieses Aus für Drittanbieter-Cookies soll im Verlauf der zweiten Hälfte von 2024 abgeschlossen sein.Der Grund für das so vorsichtige Vorgehen von Google ist schnell erklärt: Das Unternehmen verdient (sehr) viel Geld mit Anzeigen im Internet und hier waren Drittanbieter-Cookies bisher ein essenzieller Bestandteil dieses Werbesystems. Der Grund für die nur langsame Umstellung ist, dass die Google-Partner und Entwickler genug Zeit für die Umstellung bzw. dazugehörige Tests bekommen.Das wird auch zur Folge haben, dass sich solche Cookies bei Bedarf auch manuell aktivieren lassen. Dazu Google: "Wenn eine Website ohne Cookies von Drittanbietern nicht funktioniert und Chrome merkt, dass es Probleme gibt - z. B. wenn man eine Seite mehrmals neu lädt -, wirst man über das Augensymbol auf der rechten Seite der Adressleiste aufgefordert, Cookies von Drittanbietern für diese Website vorübergehend wieder zu aktivieren."