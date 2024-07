Elon Musk verspricht": So beginnen die bekanntesten Mythen unserer Zeit. Denn der Tesla-Chef ist bekannt dafür, bei Timelines zu optimis­tisch zu sein. Deshalb wird es kaum jemanden geben, der überrascht ist, dass sich der humanoide Tesla-Roboter Optimus verzögert.

Tesla

Vollständige Tesla-Autonomie ist längst ein Running Gag

Tesla-intern: Nächstes Jahr

Zusammenfassung Elon Musk ist für zu optimistische Zeitpläne bekannt

Tesla-Roboter Optimus verzögert sich erneut

Musk verspricht jedes Jahr vollständige Autonomie der Fahrzeuge

"Gen 2" von Optimus sollte Ende des Jahres in Fabriken eingesetzt werden

Einsatz von Optimus in Tesla-Fabriken nun erst für nächstes Jahr geplant

Tesla plant Produktion von humanoiden Robotern für 2026

Verzögerung wurde vor Bekanntgabe der Quartalszahlen mitgeteilt

Es ist schon lange ein Running Gag in der Elektroautobranche, dass Elon Musk jedes Jahr aufs Neue das Versprechen abgibt, dass die Fahrzeuge seines Unternehmens "noch in diesem Jahr" vollständige Autonomie erreichen werden - das geht mittlerweile seit etwa zehn Jahren so und diese Pläne und Ankündigungen verschieben sich immer wieder aufs Neue.Nun bekommt diese Tesla-Geschichte ein weiteres Kapitel: Denn nur wenige Monate nach der Bekanntgabe einer Timeline zur Einführung von Tesla Optimus hat Elon Musk nun bekannt gegeben, dass sich der Zeitplan im Zusammenhang mit den humanoiden Robotern verschiebt.Ursprünglich meinte Musk, dass Optimus, der mittlerweile in einer "Gen 2"-Version vorliegt, in Tesla-Fabriken bereits Ende dieses Jahres produktiv zum Einsatz kommen wird. Doch nun hat sich der Tesla-Chef erneut zu Wort gemeldet und teilte mit, dass es erst nächstes Jahr so weit sein wird."Tesla wird im nächsten Jahr über wirklich nützliche humanoide Roboter verfügen, die in geringer Stückzahl für den Tesla-internen Gebrauch und hoffentlich im Jahr 2026 in hoher Stückzahl für andere Unternehmen produziert werden", schrieb der CEO des Autobauers in einem Beitrag auf Twitter bzw. X (via BBC ).Die Bekanntgabe erfolgte einen Tag vor der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen von Tesla (heute Abend um 22 Uhr) und die Verzögerung bedeutet im Wesentlichen eine Verschiebung von einem Jahr. Freilich ist hier das letzte Wort auch noch gar nicht gesprochen, denn wie anfangs erwähnt ist Musk bekannt für seine falschen oder besser gesagt zu optimistischen Versprechen.Das grundsätzliche Ziel von Tesla ist, einen humanoiden Allzweckroboter zu entwickeln, der gefährliche und/oder sich wiederholende Aufgaben für diverse industrielle oder kommerzielle Zwecke übernehmen kann.