Tesla Optimus: Video zeigt die erstaunlichen neuen Fähigkeiten

Tesla muss immer noch beweisen, dass man den eigenen Ambitionen rund um das Projekt Optimus gerecht wird. Jetzt hat das Unternehmen in einem Video gezeigt, dass man mit den Fähigkeiten des humanoiden Roboters durchaus große Fortschritte zu machen scheint.

Sortieren und Yoga

Zusammenfassung Tesla zeigt Fortschritte beim humanoiden Roboter "Optimus"

Roboter führt eigenständige Kalibrierung der Gliedmaßen durch

Fingergefühl bei Sortieraufgaben und Fähigkeit zur Fehlerkorrektur

Verbessertes Gleichgewicht durch Ausführen von Yoga-Posen gezeigt

Elon Musk kommentiert Optimus-Projekt mit "Fortschritt"

Vollmundige Versprechen gehören zum Geschäft von Elon Musk . Zur Vorstellung von Optimus hatte der Tesla-Chef eine große Zukunft für seinen humanoiden Roboter vorausgesagt. Die bisher präsentierten Fähigkeiten - unter anderem bei einer Demo auf dem Tesla AI Day - ließen aber viele daran zweifeln, dass man den Ambitionen wirklich schnell gerecht werden kann.In einem neuen Video, welches das Unternehmen auf dem offiziellen Tesla Optimus-Account auf X veröffentlichte, scheinen sich die Fähigkeiten des Roboters auf jeden Fall deutlich erweitert zu haben. Hatte sich Optimus bisher vor allem bei wackeligen Gehversuchen gezeigt, muss er sich jetzt in anspruchsvollen Aufgaben beweisen.Zunächst nimmt der Roboter dafür laut den Entwicklern eine eigenständige Kalibrierung seiner Gliedmaßen vor. Dafür nutzt man unter anderem die visuelle Erkennung von Gelenkpositionen. Tesla profitiert natürlich von der großen Erfahrung mit der Verarbeitung von Videoeingaben durch neuronale Netze. Ohne Steuereingaben von Außen soll Optimus so auf verschiedene Bewegungsabläufe trainiert werden können.Im aktuellen Fall setzt man den Roboter zunächst darauf an, Bauklötze zu sortieren. Der Roboter erledigt diese Aufgabe mit bemerkenswertem Fingergefühl und kann Störungen sowie Fehler eigenständig korrigieren und verschiedenste Anpassungen der Aufgabenstellung umsetzen.Im zweiten Teil des Clips beweist Optimus dann ein deutlich besseres Gleichgewicht als bei bisherigen öffentlichen Auftritten. Tesla wählte für die Demonstration der neuen Fähigkeiten zwei Yoga-Posen, die der Roboter mit großer Gelassenheit auszuführen schien.Was Tesla in diesem Clip zeigt, markiert auf jeden Fall den größten öffentlichen Fortschritt, den das Optimus-Projekt bisher machte. Von den Zielen, die sich Tesla selbst gesteckt hat, ist man aber immer noch weit entfernt. Elon Musk kommentiert das Video auf X nur mit einem Wort: "Fortschritt".