Tesla-Bot Optimus als Autohändler: Roboter soll Verkäufe ankurbeln

Das berichtet das Online-Magazin Electrek . Tesla hat demnach in einem Testlauf seine Optimus-Roboter in einigen Stores in China eingesetzt. Und obwohl erst vor Kurzem ein Video veröffentlicht wurde, das belegt, wie weit vorangeschritten der Tesla-Bot Optimus bereits ist, und welche Fähigkeiten er hat, wird er "nur" als eine Art Verkaufsdisplay eingesetzt.Laut Electrek soll Optimus also nicht die Arbeit der menschlichen Verkäufer übernehmen und wird nur wenig Interaktionsmöglichkeiten mit interessierten Kunden zu bieten haben. Allerdings soll sich Tesla etwas ganz anderes versprechen: Man hofft den Quellen von Electrek zufolge, dass der Roboter neue potenzielle Kunden aus reiner Neugierde in die Läden locken wird, die Tesla vielleicht bisher nicht auf den Schirm hatten.Der Tesla-Bot soll also eine Art Jahrmarkts-Attraktion sein, die man gern einmal live ansehen möchte. Das ist auch gar nicht so abwegig: Der Autohersteller hat festgestellt, dass der Roboter auf Messen und Konferenzen stets sehr viel Aufmerksamkeit erregt.Tesla glaubt daher, dass Optimus die Kundenfrequenz und die Kundenbindung in seinen Geschäften erhöhen wird. Die Tests laufen daher derzeit in China, könnten dann aber weltweit ausgeweitet werden. Tesla hat zwar in den letzten Monaten wieder einen Rekord nach dem anderen bei den Fahrzeug-Auslieferungen gefeiert und die Erwartungen der Anleger und Experten übertroffen, jedoch wichtige eigen gesetzte Ziele dabei nicht erreicht.Optimus ist offenbar ein Teil der Lösung, die Tesla sucht, um die Verkaufszahlen hochzuhalten. Tesla-CEO Elon Musk hatte vor Kurzem erklärt, er sei "zuversichtlich vorauszusagen", dass Optimus "einen Großteil des langfristigen Wertes von Tesla ausmachen wird".