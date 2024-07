Strahlender Auftritt: Erste Kreditkarten mit OLED-Display vorgestellt

Ein amerikanisches FinTech-Unternehmen hat eine Technik entwickelt, mit der ein OLED-Panel in eine Kreditkarte eingebaut werden kann. Beim Bezahlen darf sich der Kunde dann über bunte Farben freuen. Das soll die Kundenbindung erhöhen und kauffreudiger machen.

Android Police/Radiance

Kreditkarten bekommen Bildschirme

Keine Batterie notwendig

Mehr als nur ein Gimmick?

Zusammenfassung Fast alles hat heute eingebaute Bildschirme, sogar Kreditkarten

Sentry Enterprises führt OLED-Bildschirme für Bankkarten ein

Neue Marke "Radiance" soll Markensichtbarkeit verbessern

Karten mit flexiblem OLED von Konica Minolta ausgestattet

Bildschirme leuchten bei Nutzung ohne Batterie, Strom über NFC

Produkt soll Nutzererlebnis und Markentreue steigern

Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt: Beinahe alles hat heutzutage einen eingebauten Bildschirm. Telefone, Autos, Uhren, aber auch Zahnbürsten, Duschköpfe und ... Kreditkarten? Zumindest, wenn es nach dem amerikanischen FinTech-Unternehmen Sentry Enterprises geht. Das will jetzt nämlich auch die Bezahlkärtchen aus Plastik mit OLED-Bildschirmen ausstatten.Dazu hat das Unternehmen eine Marke mit dem Namen "Radiance" auf den Weg gebracht und diese Woche vorgestellt. Unter der möchte es die Firma Kreditinstituten in Zukunft ermöglichen, "die Sichtbarkeit ihrer Marke zu verbessern und ihren "Top-of-Wallet"-Status mithilfe einer lebendigen, hochmodernen OLED-Display-Technologie zu erhöhen".Um das zu erreichen, sollen die Bankkarten mit einem flexiblen OLED-Bildschirm der Firma Konica Minolta ausgestattet werden. Dieser wird nahtlos in die Karte integriert und soll beim Auflegen auf Scanner und Terminals die Logos und Schriftzüge der Banken zum Leuchten bringen. Um sich eine Batterie zu sparen, soll der dafür benötigte Strom alleine über den NFC-Chip von Mastercard- und Visa-Karten fließen.Wer möchte, kann sich auf der Webseite von Radiance einen ersten Eindruck von dem Effekt machen, den ein eingebauter OLED-Bildschirm erzeugt. Leider handelt es sich bei dem gezeigten Video nur um eine 3D-animierte Szene. Wie (un-)spektakulär das Aufleuchten einer Kreditkarte in Wirklichkeit aussieht, lässt sich so enttäuschenderweise kaum beurteilen.Sentry Enterprises ist aber von seinem Produkt vollends überzeugt. "Unsere OLED-Plattform steigert Kartentransaktionen und Umsätze, indem sie exklusive Nutzererlebnisse schafft, die mit jeder Verwendung die Markentreue erhöhen", so das Unternehmen auf seiner Internetseite.Ob es Bankkarten mit leuchtenden OLED-Bildschirmen wirklich braucht, kann in Zeiten, in denen immer mehr Menschen mit ihren Smartphones oder Smartwatches bezahlen, bezweifelt werden. Ein Alleinstellungsmerkmal wäre es aber allemal.