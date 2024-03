40 Mio. Sparkassen-Karten werden automatisch zu Payback-Karten

Die 40 Millionen Girokarten der Sparkasse werden ab dem nächsten Jahr einen neuen Trick beherrschen. Dank Partnerschaft mit Payback können direkt mit der "alten" Plastikkarte Punkte gesammelt werden. Auch für Finanzprodukte wird es dann Belohnungen geben.

Sparkassen- und Giroverband

Loyalitätssystem trifft EC-Karte

Im Umbau

Die besten Kreditkarten im Vergleich:

Zusammenfassung Sparkassen-Girokarten ermöglichen Payback-Punktesammlung ab 2025

Payback dann integriert in 40 Millionen Sparkassen-Girokarten

Ab nächstem Jahr auch Edeka, Netto und Marktkauf bei Payback

Sparkassen bringen 9000 Unternehmen in Payback-Programm ein

Finanzprodukte zukünftig mit Payback-Punkten

Payback kämpft gegen firmeneigene Loyalität-Apps

Partnerschaft könnte Payback-Position trotz Marktwandel stärken

Schon Ende letzten Jahres hatten die Sparkasse und Payback ihre Partnerschaft vertraglich besiegelt, jetzt werden Details zu dem großen Deal bekannt. Wie die FAZ berichtet, wird Payback ab 2025 fest in die Girokarten der Bank integriert. Ab dann ist es möglich, bei der bargeldlosen Bezahlung auch direkt die Gutschrift der Bonuspunkte durchzuführen. Gleichzeitig kann die Sparkassenkarte in der Payback-App als Zahlungsmittel hinterlegt werden.In Deutschland gibt es mittlerweile 31 Millionen Payback-Kunden, die Sparkassen haben hierzulande über 40 Millionen Girokarten im Einsatz. Durch die Partnerschaft erhöht sich aber auch die Zahl der Produkte, die belohnt werden, deutlich. "Die Sparkassen haben über 9000 Unternehmen in ihrem eigenen Loyalitätssystem und bringen diese mit in das Payback-Programm ein", so Geschäftsführer Bernhard Brugger. Payback selbst gibt aktuell 700 Partnerunternehmen an.(Anzeige)Ab dem nächsten Jahr konnte man außerdem die Handelskette Edeka sowie Netto und Marktkauf für das Loyalitätssystem gewinnen. Im Zuge der Partnerschaft mit der Sparkasse will Payback aber auch noch an anderer Stelle das Sammeln von Punkten ermöglichen. Im Rahmen des Deals wurde bekannt, dass in Zukunft auch diverse Finanzprodukte mit Rabattpunkten bedacht werdenPayback hat mit Bestrebungen vieler Unternehmen zu kämpfen, Loyalitätssysteme über die eigenen Apps aufzubauen zu wollen. Im letzten Jahr hatten Rewe und Fressnapf entsprechende Schritte und damit den Rückzug aus dem Programm signalisiert. Weiterhin verlagert sich das Geschäft mit Rabattpunkten immer mehr ins Netz. Man darf gespannt sein, wie sich die Partnerschaft zwischen Payback und den Sparkassen auswirkt.