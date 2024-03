Ende März läuft die Gnadenfrist für alle verbleibenden Besitzer der Amazon Visa-Kreditkarte ab. Die Landesbank Berlin (LBB) sorgt in den letzten Tagen allerdings für Verwirrung. So wird die Kartenabrechnung im letzten Monat verzögert, zum Nachteil vieler Kunden.

Bis einschließlich 26. März 2024 kann die Amazon-Visa-Karte genutzt werden, dann ist endgültig Schluss . Zuvor sollten sich Kunden allerdings im Online-Banking oder innerhalb der LBB-App über ihren Verfügungsrahmen informieren. Zwar bleibt das Kreditkartenlimit bis zur Schließung der Konten erhalten, doch setzt die zuständige Landesbank Berlin aktuell die Abrechnung aus."In Vorbereitung auf die Schließung der Amazon.de VISA Karten und die Übertragung der Kartenkonten wird die Rechnungsstellung zwischen dem 27.02. und dem 25.03.2024 und infolgedessen auch die Abbuchung von Ihrem Girokonto aus technischen Gründen ausgesetzt. Ihr Kreditkartenlimit bleibt dabei unverändert und Sie können weiterhin wie gewohnt über das nicht in Anspruch genommene Limit verfügen", heißt es in den LBB-FAQ (Anzeige)Probleme könnten für alle Kunden entstanden sein, für die die monatliche Abrechnung der Amazon Visa-Kreditkarte auf den letzten Tag des Monats fällt - zuletzt etwa auf den 28. oder 29. Februar 2024. In diesem Fall oder auch bei Teilzahlungen würde sich der Verfügungsrahmen je nach vormonatiger Belastung theoretisch verkleinern. Doch die wichtigste Frage: was ist mit den Zinsen?Wird die Kreditkartenrechnung nicht monatlich in voller Höhe ausgeglichen, fallen bei der LBB Sollzinsen an - und das mit etwa 15 Prozent p.a. nicht zu knapp. Sollte die Monatsabrechnung im Februar ausgeblieben sein, könnte die letzte Rechnung Ende März bei vielen Kunden für eine unschöne Überraschung und Mehrkosten sorgen. Bisher äußerte sich die LBB zu diesem problematischen Szenario allerdings nicht.Betroffene Besitzer der Amazon-Visa-Karte können den nicht via Lastschrift abgebuchten Betrag per Überweisung ausgleichen, um mögliche Zinsen zu vermeiden. Innerhalb der LBB-App und des Online-Bankings stehen entsprechende Informationen (IBAN, Verwendungszweck etc.) im Bereich "Fi­nan­zie­rung" bereit. Normalerweise wird diese Funktion genutzt, um Kreditkarten im Guthaben zu führen und somit den Verfügungsrahmen zu erhöhen.