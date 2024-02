Hype um Visa-Karte: Trade Republic beugt sich Verbraucherschutz

Das scheinbare "Lockvogel"-Angebot rund um die Trade Republic Visa-Debitkarte hat die Verbraucherschützer auf den Plan gerufen. Nun lenkt der Neobroker ein, gibt eine Unterlassungserklärung ab und passt seine Werbung rund um das Saveback- und Tagesgeld-Angebot an.

Mit der zu Beginn des Jahres vorgestellten Trade Republic Visakarte löste der Berliner Neobroker nicht nur einen Finanzhype aus, er geriet auch ins Visier der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die prüfte zeitweilig rechtliche Schritte gegen das Fintech, dessen Werbung als "wettbewerbswidrig und irreführend" angesehen wurde.Grund dafür waren im Kleingedruckten und in den Allgemeinen Ge­schäfts­be­din­gun­gen (AGB) versteckte, wichtige Informationen. Für die Verbraucherschützer wurde Otto Normalverbraucher nicht vollumfänglich über die Einschränkungen des von Trade Repulic angebotenen Cashbacks bzw. Savebacks in Höhe von einem Prozent aufgeklärt.(Anzeige)Im Speziellen über die Begrenzung auf maximal 15 Euro pro Monat (1500 Euro Visa-Umsatz) und die Voraussetzung, bereits einen aktiven Aktien- oder ETF-Sparplan bei Trade Republic zu führen, der monatlich mit mindestens 50 Euro bespart wird. Nun beugt sich der Neobroker den Verbraucherschützern.Niels Nauhauser, Abteilungsleiter für Altersvorsorge, Banken und Kredite der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, bestätigt via X (früher Twitter): "Trade Republic hat inzwischen die geforderte Unterlassungserklärung abgegeben und die Werbung angepasst."Tatsächlich zeigt die Webseite des Neo­bro­kers mittlerweile de­tail­lier­te In­for­ma­tio­nen zur Visa-Debitkarte und dem Ver­rech­nungs­kon­to. Letzteres wird von vielen Kunden für Spar­an­la­gen in Form eines Ta­ges­geld­kon­tos genutzt. Als einer der wenigen Banken bietet Trade Republic hier aktuell vier Prozent Zinsen auf Guthaben bis zu 50.000 Euro.