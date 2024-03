Amazon Visa-Kreditkarte: LBB schränkt jetzt das Online-Banking ein

Wenige Tage vor dem endgültigen Aus der Amazon Visa-Kreditkarte beginnt die Landesbank Berlin (LBB) damit, das Online-Banking für die verbleibende Kunden einzuschränken. Ab sofort steht der Zugang nur noch in einem "lesenden Modus" zur Verfügung.

Am 27. März (Mittwoch) endet die Kooperation zwischen Amazon und der Landesbank Berlin (LBB), womit die einst beliebte Amazon.de VISA Karte ihre Gültigkeit verliert. Zu Beginn der Woche teilt das Geldinstitut mit, dass man in Vorbereitung auf den offiziellen Kündigungstermin bereits jetzt vorsorglich das Online-Banking beschränkt.In der LBB-App heißt es: "Das Kreditkarten-Banking ist ab dem 25.03.2024 nur noch eingeschränkt nutzbar und steht Ihnen dann nur im lesenden Modus zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass ab diesem Zeitpunkt einzelne Menüpunkte nicht genutzt werden können und Änderungen an Einstellungen nicht mehr möglich sind."(Anzeige)Wie Notebookcheck berichtet, wurden bereits Tage zuvor diverse Menüpunkte, wie die der Optionen für Teilzahlung und Zahlungsschutz deaktiviert. Aus den FAQ der Landesbank Berlin ist zu entnehmen, dass der "lesende Modus" bis zu 60 Tage nach Kontoschließung aktiv sein wird, etwa um ältere Kartenabrechnungen der Amazon Visakarte und Nachrichten aus dem Postfach zu sichern.In den vergangenen Wochen haben Amazon und die Landesbank Berlin (LBB) Kunden zudem über den Verbleib bzw. den Verlust gesammelter Bonuspunkte informiert . Bis einschließlich 26. März ist es möglich, Punkte zu sammeln und diese mit einer Aufladung des Amazon-Kun­den­kon­tos einzulösen. Noch "vor­han­de­ne Punkte verfallen am 27.03", so die LBB.Das von der Landesbank beworbene Nachfolgeprodukt, die Visa Card Extra der Berliner Sparkasse, ist hingegen gänzlich von Amazon entkoppelt und steht nicht mehr in Verbindung mit dem Online-Händler. Zwar wird der Kreditrahmen der Amazon Visa-Kreditkarte übernommen, nicht aber die Bonuspunkte oder die Möglichkeit weitere zu sammeln.