Copilot: Microsoft installiert "aus Versehen" App auf Kunden-Rechnern

Ein Update für den Edge-Browser hat unbeabsichtigt Code auf Windows-Rechnern installiert, der die Geräte auf Copilot vorbereiten soll. Die App, die bei Betroffenen jetzt in der Liste installierter Programme auftaucht, sammle laut Microsoft aber keinerlei Daten.

Microsoft baut seinen KI-Assistenten Copilot momentan überall dort ein, wo es möglich ist. Auch bekommt die dazugehörige Anwendung prominente Plätze in der Windows-Startleiste oder dem Startmenü zugeteilt. Selbst spezielle Knöpfe auf Tastaturen soll es in Zukunft geben.Dass viele Nutzer das Gefühl haben, Microsoft würde ihnen den KI-Assistenten mit aller Gewalt versuchen aufzudrücken, kommt also nicht von ungefähr. So hat sich mittlerweile bei manchen Kunden eine regelrechte Abneigung gegen Copilot entwickelt, die nicht zuletzt auch mit der Sorge um die Sicherheit der eigenen Daten zu tun hat. Denn das Programm durchsucht die Inhalte von Dateien, um bei entsprechenden Nutzeranfragen Auskunft geben zu können.Da hilf es nicht, dass Microsoft im Rahmen eines neuen Updates für seinen Edge-Browser vom 28. März (123.0.2420.65) ein Fehler unterlaufen ist. Denn wie das Unternehmen nun in einem Eintrag auf seiner eigenen Webseite einräumt, ist es zu einer "inkorrekten" Installation von Teilen der KI-Anwendung gekommen. Dabei wurde ein neues Paket (MSIX) mit dem Namen "Microsoft Chat-Anbieter für Copilot in Windows" auf Windows-Geräten aufgespielt.Die Redmonder betonen aber ausdrücklich, dass dieser Chat-Anbieter in der momentanen Form keinerlei Code ausführt "und keine Geräte- oder Umgebungsdaten in irgendeiner Form erfasst, analysiert oder übermittelt". Das Paket diene lediglich der Vorbereitung einiger Windows-Geräte auf die zukünftige Aktivierung von Windows Copilot und sei nicht für alle Geräte gedacht, auf denen es jetzt fälschlicherweise installiert wurde.Betroffen sind Maschinen mit Windows 11 23H2, Windows 11 22H2 , Windows 11 21H2, Windows 10 22H2 und Windows Server 2022. Nutzer können überprüfen, ob das Paket aufgespielt wurde, indem sie in die Einstellungen gehen und das Menü der installierten Anwendungen öffnen. Hier sollte sich dann eine entsprechende Copilot-App finden lassen.Microsoft arbeitet momentan an einer Lösung: "Im Rahmen der bevorstehenden Behebung dieses Problems wird der Chat-Anbieter für Copilot in der Windows-Komponente von Geräten entfernt, auf denen Microsoft Copilot nicht aktiviert oder installiert werden soll", teilt das Unternehmen mit. Wann damit zu rechnen ist, steht bisher nicht fest.