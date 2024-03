Copilot ist zu "faul". Deshalb spendiert Microsoft jetzt ein Update

Microsofts KI-Helfer bekommt ein Update. Damit kann Copilot vor allem auf neuere Daten zugreifen, mehr Text auf einmal verarbeiten und ist dank neuer Arbeitsmoral weniger träge in seinen Antworten.

"Faule" KI macht ihre Arbeit nicht

Zugriff auf jüngere Daten

Größere Verarbeitungskapazität

Update für alle

Zusammenfassung Microsofts KI-Helfer erhält Update auf GPT-4 Turbo

Copilot-Update verbessert "Arbeitsmoral" der KI

Copilot greift auf Daten bis April 2023 zu

Nutzer können bis zu 300 Seiten Text eingeben

Update für alle Nutzer, auch ohne Bezahlung

Gerüchte über kostenpflichtiges GPT-4.5 Turbo

Textgenerierende KI-Anwendungen erscheinen immer menschlicher. Es existieren diverse Anwendungen, die überprüfen, ob ein Text von einer künstlichen Intelligenz stammt oder nicht. Das beweist, dass es Menschen in vielen Fällen immer schwerer fällt, den Unterschied zu erkennen. Doch menschlich hin oder her. Kann eine KI auch faul sein? Ja, sagt zumindest OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT Ende letzten Jahres häuften sich Berichte von Nutzern des Programms auf Reddit, die behaupteten, der Chatbot würde immer häufiger lustlose und wenig hilfreiche Antworten geben, teilweise ihm gestellte Aufgaben auch gar nicht erledigen. Woran das genau lag, teilte OpenAI nie detailliert mit. Das Problem scheint aber wohl in neueren Versionen des GPT-Modells, die seit Januar existieren, behoben worden zu sein.Davon wird nun auch Microsofts KI-Assistent Copilot profitieren. Denn der verwendet ebenfalls das GPT-4 Modell und bekommt ein Update auf GPT-4 Turbo. Das teilte Microsofts CEO of Advertising and Web Services, Mikhail Parakhin, über X mit.Der Assistent hat nach dem Update Zugriff auf Daten bis April 2023. Somit können deutlich aktuellere Ereignisse in seine Antworten einfließen. Bisher lag die Grenze bei September 2021. Eine Verschiebung um ganze 19 Monate also.Weiterhin kann Copilot jetzt deutlich mehr Daten auf einmal analysieren. Mit dem Update wird die Fähigkeit der KI um das 16-fache erhöht. Das bedeutet konkret, dass Anwender fortan bis zu 300 Seiten Text in einem einzigen Prompt an das Programm geben können.Die neue Copilot-Variante wird für alle Nutzer verfügbar sein. Auch nicht zahlende Anwender profitieren also von den neuen Fähigkeiten der KI. Gerüchten zufolge ist jedoch schon GPT-4.5 Turbo auf dem Weg. Höchstwahrscheinlich wird diese Version dann wieder nur gegen Bezahlung mit Copilot Pro nutzbar sein.