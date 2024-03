Anwender-Feedback zu Microsofts Copilot zeigt: Viele Nutzer sind nicht von der Leistung des KI-Assistenten überzeugt. Statt den Dienst zu verbessern, geht der Software-Riese erst mal in die Defensive und macht seine Kunden dafür verantwortlich.

Microsoft versucht momentan mit allen Mitteln, seinen Nutzern die Verwendung von Copilot schmackhaft zu machen. Der KI-Assistent findet sich in immer mehr Anwendungen wie OneDrive oder SwiftKey Auch der Zugriff unter Windows wird mit der prominenten Platzierung von Copilot in der Startleiste und in manchen Fällen sogar durch dedizierte Hardware-Tasten an Geräten wie dem Surface Pro 10 und Surface Laptop 6 immer leichter. Vielen Nutzern missfällt das. Doch auch diejenigen, die den Assistenten verwenden, finden ihn wohl zum Teil nicht einmal besonders hilfreich.Das belegen laut Business Insider nun zumindest die Aussagen einiger Angestellter von Microsoft, die direkten Zugang zu Kunden-Feedback haben. Denn die berichten, dass die momentan am weitesten verbreitete Variante von Copilot für Microsoft 365 bisher nur gemischte bis leicht positive Bewertungen erhalten hat. Recht häufig geben Nutzer die Rückmeldung, der KI-Assistent der Redmonder sei einfach nicht so gut wie ChatGPT.Laut Microsoft liegt das aber nicht an ihrer KI, sondern an den Anwendern. Vor allem wären die Nutzer einfach zu schlecht darin, Fragen zu stellen. "Wenn Sie nicht die richtige Frage stellen, wird [die KI] trotzdem ihr Bestes geben, um Ihnen die richtige Antwort zu geben, und sie kann Dinge annehmen", sagte ein Mitarbeiter. "Es ist ein Copilot, kein Autopilot. Man muss mit ihm arbeiten."Microsoft erklärt den Unterschied zwischen seinem Copilot und ChatGPT mit der unterschiedlichen Datengrundlage, die von den beiden KIs verwendet wird. Copilot greift demnach auf eine deutlich geringere Menge an Informationen zu.Der Assistent basiert auf dem Azure OpenAI-Modell und arbeitet mit Daten aus dem Microsoft Graph - dem Gateway zu Informationen in Microsoft 365 - und den dazugehörigen Anwendungen. Mitarbeitern zufolge hat Copilot dadurch deutlich weniger Informationen zur Verfügung, um seine Antworten zu generieren. Außerdem greift der Assistent nur vorübergehend auf interne Daten zu und löscht alles nach jeder Abfrage.Das Unternehmen arbeitet bereits mit seinem Partner BrainStorm zusammen, um Schulungen zu konzipieren und Videoanleitungen zu erstellen, die den Anwendern helfen sollen, Copilot richtig zu verwenden und geeignetere Fragen an den KI-Assistenten zu stellen. Microsoft selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder Tipps und Anleitungen dazu veröffentlicht. Die scheinen den Nutzern bisher jedoch nicht viel geholfen zu haben.