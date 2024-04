Kurios: Copilot-Taste basiert auf Knopf einer IBM-Tastatur von 1981

Anfang des Jahres hat Microsoft eine neue Taste für Windows-PCs bzw. dazugehörige Keyboards vorgestellt, diese soll den KI-Chatbot Copilot auf Knopfdruck starten. Es ist die erste derartige Neueinführung seit 30 Jahren. Doch was genau passiert, wenn man diese Taste drückt?

Microsoft setzt derzeit alles auf eine Karte und diese nennt sich Copilot. Die generative KI von OpenAI bzw. die Umsetzung des Redmonder Konzerns von Diensten wie ChatGPT, Dalle-E und Co. ist mittlerweile in nahezu jedem Produkt bzw. jeder Software integriert.Nicht nur das: Auf ersten Laptops kann man seit kurzem eine neue spezielle Copilot-Taste finden, diese soll einen noch schnelleren Zugang zu dieser Funktion ermöglichen. Es ist die erste neue Hardware-Taste für PCs mit dem Microsoft-Betriebssystem seit der Einführung der Windows-Taste im Jahr 1994.Doch was genau macht diese Taste eigentlich? Das wollte Tom's Hardware wissen und konnte das per AutoHotkey-Tool auch herausfinden. Das Interessante daran: Das "Fundament" für den Copilot-Botton ist regelrecht steinalt. Denn in Wirklichkeit ist diese eine Art Makro, bei der die Kombination(bei gleichzeitigem Drücken) ausgelöst wird.An dieser Stelle werden sich die meisten "Moment, F23?" fragen, und zwar zu Recht. Denn heutzutage sind Tastaturen mit zwölf Funktionstasten üblich, alsobis. Doch das war nicht immer so: IBM hatte 1981 ein Keyboard namens Model F im Angebot, das gleich zwei Reihen an F-Keys hatte, also bisging (insgesamt waren es 122 Tasten). Es gibt bis heute (Nischen-)Tastaturen, die 24 Funktionstasten bieten, der so genannte Scan-Code bzw. die Unterstützung dafür ist jedenfalls nach wie vor vorhanden.Und darauf greift auch Microsoft zurück, der Redmonder Konzern spart sich durch diesen Quasi-Trick das Erschaffen eine komplett neuen Keys bzw. Scan-Codes. Denn es ist höchst unwahrscheinlich, dass es auch nur eine Person auf dem Planeten gibt, derbereits belegt hat.Das bedeutet übrigens auch, dass die Copilot-Taste entgegen der Angabe von Herstellern wie Dell reprogrammierbar ist - das ist zwar nicht sonderlich einfach, auf Tom's Hardware finden Copilot-Hasser aber eine entsprechende Anleitung.