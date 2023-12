Fallout London hat einen Termin und zeigt viel neues Gameplay

Fallout ist besonders modding-freundlich

Die Fallout-Reihe muss man wohl kaum einem Leser hier näher vorstellen, die Bethesda-Spiele genießen eine riesige Popularität. Spiele gibt es nicht nur auf offiziellem Wege, sondern auch aus Hand von Fans - ganz legal natürlich. Eine Total Conversion namens Fallout London will hier neue Maßstäbe setzen, und zwar ab Ende April 2024.Die Fallout-Spiele sind vor allem für das postapokalyptische Setting bekannt, sie genießen aber auch große Popularität, weil sie besonders modding-freundlich sind. Entwickler Bethesda legt Moddern keine Steine in den Weg, im Gegenteil will man es ihnen möglichst einfach machen, das Spiel nach eigenen Vorstellungen anzupassen.Das macht ein Projekt wie Fallout London überhaupt erst möglich, denn hier wird im Wesentlichen ein komplett neues Spiel auf die Beine gestellt, und zwar auf Basis von Fallout 4, also des letzten Titels der Reihe. Fallout London, das als normale Modifikation begonnen und sich zum vollwertigen Spiel entwickelt hat, wird ab April 2024 verfügbar sein.Team FOLON, wie sich die Entwickler von Fallout London nennen, schreibt, dass das Spiel ab dem 26. April 2024 verfügbar sein wird. Das Datum ist im Kontext des Spiels kein Zufall, denn an diesem Tag wird in Großbritannien der Saint George's Day gefeiert, also zu Ehren des Nationalheiligen Englands.Die Entwickler schreiben in einem Beitrag auf Twitter, dass Fallout London im Wesentlichen schon Feature-fertig ist, man aber noch Zeit benötigt, um die Modifikation zu testen. Das liegt auch daran, dass einige Mitglieder von Team FOLON in einer Region der Welt sitzen, "die von Konflikten betroffen ist.""Unser Ziel ist es, dir ein ausgefeiltes und möglichst fehlerfreies Erlebnis zu bieten. Wir bekommen nur eine Chance für eine erste Veröffentlichung. Unser Ziel ist es, mit Fallout: London ein unvergessliches Erlebnis zu bieten und möchten Probleme bei der Veröffentlichung vermeiden, wie sie bei anderen Community- oder Industrieprojekten in letzter Zeit aufgetreten sind", so die Entwickler.Anlässlich der Terminankündigung wurde auch ein rund 13 Minuten langes Video veröffentlicht, in dem das Team FOLON viele neue Aufnahmen von der Grafik sowie des Gameplays zeigen.