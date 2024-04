AIDA64: PC-Lüfter wird wohl illegal mit Keygenerator-Schlüssel verkauft

PC-Nutzer sollten beim Kauf von Zubehör des Herstellers Lamptron vorsichtig sein. Denn das Unternehmen ermöglicht einige Features seiner Produkte wohl mit Software, für die man überhaupt nicht über gültige Lizenzen verfügt.

Eingeschränkte Funktion

Probleme absehbar

Zusammenfassung Vorsicht bei Lamptron-Zubehör wegen ungültiger Software-Lizenzen

YouTuber der8auer deckt Lizenzprobleme mit AIDA64 auf

Lamptron-PC-Kühler zeigen Daten auf Display via AIDA64

Mitgelieferte Keys für AIDA64 lassen keine Updates zu

FinalWire bestätigt: Lamptron-Schlüssel sind nicht gültig

Möglicherweise wurden Produktschlüssel illegal generiert

Käufer riskieren Funktionsausfall und Sicherheitsprobleme

Der YouTuber Roman Hartung hat das Problem in einem aktuellen Beitrag auf seinem Kanal der8auer erläutert (via Heise ): Demnach bietet Lamptron beispielsweise PC-Kühler an, die wichtige Daten auf einem separaten kleinen Display anzeigen. Dazu gehören insbesondere die Prozessor-Temperatur und die aktuelle Drehzahl des Lüfters.Um an die dafür nötigen Informationen zu kommen, nutzt das Unternehmen die Software AIDA64. Den Produkten wird jeweils ein Key beigelegt, mit dem sich die Software, die es nicht als Gratis-Version gibt, installieren und freischalten lässt. Stutzig machte dabei die Tatsache, dass sich das Programm anschließend nicht updaten lässt.Wer versucht, die integrierte Aktualisierungs-Funktion zu verwenden, wird darauf hingewiesen, dass man nicht mit einer legal erworbenen Kopie arbeitet. Eine Nachfrage des YouTubers beim AIDA64-Anbieter FinalWire ergab, dass die an die Lamptron-Kunden übermittelte Schlüssel nicht gültig sind. Der Zubehör-Produzent soll überhaupt nicht mehr über einen gültigen Vertrag verfügen, um seine Produkte mit der Software auszuliefern.Laut Hartung deutet dies darauf hin, dass die Produktschlüssel schlicht mit einem Key-Generator erzeugt wurden. Angesichts dessen, dass es für AIDA64 eigentlich nur kostenpflichtige Lizenzen gibt, dürfte dies ein klarer Rechtsverstoß darstellen. Ob FinalWire allerdings weitergehende juristische Schritte einleiten wird, ist bisher unklar.Nutzer, die sich ein entsprechendes Lamptron-Produkt kaufen, bewegen sich aber auf dünnem Eis. Sie müssen wohl damit rechnen, dass ihre AIDA64-Installation irgendwann nicht mehr funktioniert - und somit auch die Anzeige über ihr teures Zubehör wegfällt. Bereits jetzt muss man außerdem damit leben, dass man sich eine Software installiert, die nicht mit Updates versorgt werden kann - was letztlich auch Sicherheitsprobleme mit sich bringen könnte.