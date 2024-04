Netflix erhöht Preise: Alle Abos werden ab sofort teurer - bis auf eins

Wie seit Februar schon vermutet, erhöht Netflix seine Preise erneut. Bis auf das Angebot mit Werbung werden alle Streaming-Tarife des Anbieters ab jetzt teurer. Für Neukunden gilt das sofort. Bestandskunden könnten bald entsprechende Mitteilungen erhalten.

Nächste Preiserhöhung bei Netflix

Premium-Abo

Standard-Abo

Basic-Abo

Abo mit Werbung

Neue Preise zunächst nur für Neukunden

Netflix versucht Kosten zu decken

Zusammenfassung Netflix erhöht Preise für Streaming-Tarife

Neukunden zahlen sofort mehr, Bestandskunden bald

Premium-Abo steigt von 17,99 auf 19,99 Euro pro Monat

Standard-Abo kostet nun 13,99 statt 12,99 Euro

Basic-Abo für Bestandskunden von 7,99 auf 9,99 Euro erhöht

Standard-Abo mit Werbung bleibt bei 4,99 Euro

Schon im Februar hatte es sich angedeutet. Damals machten Gerüchte die Runde, Netflix könnte bald die Preise für seine Palette an verschiedenen Streaming-Abos anheben. Mittlerweile haben wir Gewissheit: Netflix erhöht wieder die Preise. Das trifft sowohl Neu- als auch Bestandskunden.Beim Netflix Premium-Abo bekommen Kunden werbefreien Zugriff auf alle Inhalte der Video-on-Demand-Plattform in 4K-Bildqualität mit HDR und 3D-Surround-Sound. Außerdem können verschiedene Inhalte auf bis zu vier Geräten gleichzeitig geschaut werden. Zudem können Filme und Serie auf sechs unterschiedliche Smartphones, Laptops oder Tablet für den späteren Gebrauch heruntergeladen werden. Bisher kostete das Paket 17,99 Euro im Monat. Von nun an erhöhen sich die Gebühren aufAuch das Standard-Abo wird teurer. Hier beträgt die maximale Bildschirmauflösung 1080p. Auf 3D-Sound müssen Nutzer dieser Variante verzichten. Auch ist das gleichzeitige Ansehen und das Herunterladen von Inhalten auf nur zwei Geräten möglich. Der Preis beträgt anstatt den bisherigen 12,99 Euro von jetzt anpro Monat.Das Basic-Abo, das mittlerweile nicht mehr für Neukunden buchbar ist und nur noch Bestandskunden zur Verfügung steht, wird auch teurer. Hier steigt der Preis von 7,99 im Monat aufIm Preis unverändert bleibt einzig das Standard-Abo mit Werbung. Die Rahmenbedingungen sind hier dieselben wie beim Standard-Abo ohne Werbung. Allerdings werden in regelmäßigen Abständen während dem Ansehen von Filmen und Serien Werbeclips eingespielt. Der Preis für diese Abo-Variante beträgt weiterhinim Monat.Die Preise gelten ab sofort für Neukunden. Wer schon ein Abo hat, ist nach momentanem Kenntnisstand nicht sofort von den Preiserhöhungen betroffen. Netflix wird jedoch vermutlich in nächster Zeit Nachrichten an seine Bestandskunden senden, und sie vor die Wahl stellen, den neuen Preisen zuzustimmen oder das Abo zu kündigen. Diese Vorgehensweise wählte der Streaminganbieter schon in der Vergangenheit.Nachdem Netflix seit letztem Jahr das sogenannte Account-Sharing verbietet, bei dem es möglich war, dass mehrere Haushalte das gleiche Kundenkonto nutzten, konnte der Streaming-Dienst die Anzahl seiner Abonnenten deutlich erhöhen. Das gibt dem Unternehmen nun wohl auch das Selbstvertrauen, weiter an der Preisschraube zu drehen.Der Anbieter begründet das offiziell mit hohen Investitionen, die für ein attraktives Programmangebot und die Produktion der eigenen Filme und Serien notwendig sind.