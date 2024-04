Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im April 2024

Im April starten bei Netflix mehr als 65 neue Filme und Serien. Zu den angekündigten Highlights gehören unter anderem Rebel Moon Teil 2, Crooks, Dead Boy Detectives, Beverly Hills Cop und Rocketman. Unser Über­blick zeigt alle Neustarts und Termine des Streaming-Dienstes.

Sci-Fi-Blockbuster und deutsche Produktionen

Netflix: Neue Serien im April 2024

Die magische Prank-Show mit Justin Willman ab 1. April

Crooks ab 4. April

Ripley ab 4. April

Parasyte: The Grey ab 5. April

Anthracite ab 10. April

Die Entführung des Fluges 601 ab 10. April

Unlocked: A Jail Experiment ab 10. April

Der Vogel und die Löwin: Staffel 3 ab 11. April

Heartbreak High: Staffel 2 ab 11. April

Mittsommernacht ab 11. April

Good Times ab 12. April

The Circle: USA: Staffel 6 ab 17. April

Böses Spiel ab 17. April

Bros ab 18. April

The Upshaws: Teil 5 ab 18. April

Briganti: Das Gold des Südens ab 23. April

Fight for Paradise: Wem kannst Du trauen? ab 23. April

Mit zitternden Händen ab 24. April

Dead Boy Detectives ab 25. April

Der Fall Asunta ab 26. April

Fiasco ab 30. April

Rentierbaby - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im April 2024

Rodeio Rock - Unverhofft kommt oft ab 3. April

Der Tränenmacher ab 4. April

Scoop - Ein royales Interview ab 5. April

Das Leuchten der Rentiere ab 12. April

A Journey ab 12. April

Amar Singh Chamkila ab 12. April

Wand an Wand ab 12. April

Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin ab 19. April

City Hunter ab 25. April

Hochzeitsreise ab 29. April

Netflix: Neue Comedy Specials im April 2024

Demetri Martin: Demetri Deconstructed ab 2. April

Neal Brennan: Crazy Good ab 9. April

Jimmy Carr: Natural Born Killer ab 16. April

Fern Brady: Autistic Bikini Queen ab 22. April

Netflix: Neue Dokumentationen im April 2024

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer ab 3. April

Files of the Unexplained ab 3. April

Das antisoziale Netzwerk: Memes, Verschwörungstheorien und Gewalt ab 5. April

Jennifers Tat ab 10. April

Unsere lebende Welt ab 17. April

Hack Your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung ab 26. April

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im April 2024

Als ich als Vampir aufwachte: Staffel 2 ab 4. April

Spirit Rangers: Staffel 3 ab 8. April

Woody Woodpecker geht ins Camp ab 12. April

CoComelon: Unser Viertel: Staffel 2 ab 22. April

Netflix: Neue Animes im April 2024

The Grimm Variations ab 17. April

Netflix: Neue Lizenztitel im April 2024

Sherlock: Staffeln 1-4 ab 1. April

Vorstadtweiber: Staffeln 1-6 ab 1. April

Thomas und seine Freunde: Das Geheimnis von Lookout Mountain ab 1. April

Der englische Patient ab 1. April

Peppermint: Angel of Vengeance ab 3. April

Beverly Hills Cop ab 4. April

Beverly Hills Cop II ab 4. April

Beverly Hills Cop III ab 4. April

Rocketman ab 10. April

Top Five ab 12. April

Bibi Blocksberg ab 15. April

Dreamgirls ab 15. April

The Real Housewives of Beverly Hills: Staffel 9 ab 15. April

Keeping Up with the Kardashians: Staffel 14 ab 15. April

Jagdsaison ab 19. April

Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom ab 19. April

Shaman King Flowers: Staffel 1 ab 21. April

The 355 ab 25. April

Sophia, der Tod und Ich ab 30. April

Generation Beziehungsunfähig ab 30. April

Im kommenden Monat stellt Netflix unter anderem den zweiten Teil von Zack Snyders Sci-Fi-Streifen Rebel Moon (Die Narbenmacherin) ins Rampenlicht, konzentriert sich hierzulande aber auch auf deutschsprachige Produktionen. Etwa auf die Action-Serie Crooks von 4-Blocks-Schöpfer Marvin Kren und die Doku-Serie Crime Scene Berlin: The Nightlife Killer.Zudem startet mit Dead Boy Detectives eine neue Fantasy-Serie aus dem DC-Universum, in dem ein geisterhaftes Detektiv-Trio übernatürliche Kriminalfälle löst, und die Mini-Thriller-Serie Ripley mit Andrew Scott - unter anderem bekannt aus James Bond 007: Spectre und Fleabag. Ebenso kann man sich auf ein neues Comedy-Special von Jimmy Carr und den Anime The Grimm Variations freuen.Zu guter Letzt lohnt sich ein Blick auf die zeitexklusiven Lizenztitel, die sich Netflix im April sichern konnte. Zu ihnen gehören unter anderem vier Staffeln von Sherlock, Beverly Hills Cop 1 bis 3, Rocketman und Dreamgirls. Wer sich hingegen noch auf das Binge-Watching zu Ostern vorbereitet, der kann sich die Netflix-Highlights von März zu Gemüte führen.