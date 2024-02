Netflix: Neuerliche Preiserhöhung in diesem Jahr ist wahrscheinlich

Netflix ist der größte Video-Streaming-Dienst, doch er ist auch der teuerste (wenn man keine Werbung sehen will). Denn ein Standard-Abo kostet 12,99 Euro pro Monat, wer 4K/HDR nutzen will, der bezahlt für Premium sogar 17,99 Euro - und demnächst wohl noch mehr.

UBS-Analysten erwarten Preiserhöhung

Anti-Sharing-Maßnahmen

Zusammenfassung Netflix ist der größte, aber auch teuerste Streaming-Dienst

Standard-Abo bei ca. 13 Euro, Premium um 18 Euro

Kunden verärgert über häufige Preiserhöhungen

UBS-Analysten prognostizieren Preisanstieg für 2024

Netflix erwartet 15 Prozent Umsatzwachstum im Jahr 2024

Laut Co-CEO Peters gab es 2023 Preisstabilität

Aus dem Leben vieler Menschen sind Streaming-Dienste längst nicht mehr wegzudenken, eine besonders wichtige Rolle nimmt Netflix ein. Denn als Pionier des Geschäfts ist das Unternehmen aus Los Gatos zum Synonym für diese Art der Mediennutzung geworden. Doch der Unmut vieler Kunden nimmt immer mehr zu: Denn Netflix erhöht regelmäßig die Preise und gleichzeitig nehmen die hochwertigen Inhalte nicht unbedingt zu - das liegt auch daran, dass das Streaming-Geschäft mittlerweile stark fragmentiert ist.Dieses Jahr kommt es vermutlich zur nächsten Preiserhöhung, berichtet das Hollywood-Branchenmedium Variety unter Berufung auf Analysten der Schweizer Bank UBS. "Wir erwarten, dass die Preise dieses Jahr steigen werden", schreibt ein Team der Bank in einer gestern veröffentlichten Analyse.Kunden werden diesen Schritt, sollte es dazu kommen, wohl eher nicht verstehen oder gut finden. Denn Netflix geht es aktuell nicht schlecht, ganz im Gegenteil, wie UBS erklärt. Die Bank rechnet für 2024 sogar mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 15 Prozent, im Vorjahr betrug dieses "nur" sieben Prozent. Verantwortlich dafür wird einerseits ein Anstieg der Einnahmen aus dem werbefinanzierten Angebot und andererseits ein kräftiges Abonnentenwachstum sein.Sollte es dazu kommen, dann kann man sicherlich auch sagen, dass es eine Preiserhöhung mit Ansage war: Denn bei der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen sagte Co-CEO Greg Peters, dass man 2023 "Preiserhöhungen weitgehend auf Eis gelegt" habe. Er verwies hier auf die Einführung des bezahlten Sharing-Programms und meinte, dass man das als "Ersatzpreiserhöhung" angesehen habe.Peters: "Jetzt, wo wir das hinter uns haben, können wir wieder zu unserem Standardansatz für Preiserhöhungen zurückkehren. Und Preiserhöhungen haben wir bereits in den USA, Großbritannien und Frankreich durchgeführt. Diese Änderungen sind besser gelaufen, als wir vorhergesagt hatten."