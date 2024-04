Diese Woche neu: Serien und Filme bei Netflix, Amazon & Disney+

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche 30 neue Filme und Serien in ihr Programm auf. Mit dabei sind die neue Fallout-Serie, Rocketman, The Dark Knight und Iwájú. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Endzeit-Stimmung und Ärger in Gotham City

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 15

Spirit Rangers: Staffel 3 ab 8. April

Rocketman ab 10. April

Anthracite ab 10. April

Die Entführung des Fluges 601 ab 10. April

Unlocked: A Jail Experiment ab 10. April

Der Vogel und die Löwin: Staffel 3 ab 11. April

Heartbreak High: Staffel 2 ab 11. April

Mittsommernacht ab 11. April

Good Times ab 12. April

Das Leuchten der Rentiere ab 12. April

A Journey ab 12. April

Top Five ab 12. April

Amar Singh Chamkila ab 12. April

Wand an Wand ab 12. April

Woody Woodpecker geht ins Camp ab 12. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 15

Detective Knight: Rogue ab 8. April

Nightlife ab 8. April

T.I.M ab 8. April

American Sniper ab 9. April

The Dark Knight ab 10. April

The Dark Knight Rises ab 10. April

Batman Begins ab 10. April

Fallout - Staffel 1 ab 11. April

The Hateful 8 ab 12. April

Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste ab 12. April

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 15

Iwájú: A Day Ahead ab 10. April

Blood Free - Staffel 1 ab 10. April

The Prank Panel - Staffel 1 ab 10. April

The Greatest Hits ab 12. April

Wir sehen uns in einem anderen Leben - Staffel 1 ab 12. April

Während derzeit die deutsche Serie Crooks und Der Tränenmacher in den Top-Listen dominieren, geht Netflix in dieser Woche mit einer Vielzahl vergleichsweise unbekannter Streifen auf Sendung. Lediglich Rocketman sticht als Elton-John-Filmbiografie mit Taron Egerton aus der Masse heraus. Weiterhin setzt man unter anderem auf die französische Mystery-Thriller-Serie Anthracite.Amazon startet in den nächsten Tagen mit der ersten Staffel der lang erwarteten Videospiel-Serie Fallout. Außerdem sieht man einen ersten Schwung des Batman-Franchise, etwa The Dark Knight, und namhafte Block­buster wie The Hateful 8 und American Sniper. Ferner nimmt der Streaming-Dienst Detective Knight mit Bruce Willis und die deutsche Filmkomödie Nightlife ins Programm auf.Der Micky-Maus-Konzern zeigt sich in dieser Woche im Vergleich zu Netflix und Prime Video eher zurückhaltend. Unter anderem startet die koreanische Sci-Fi-Serie Blood Free und man beleuchtet in einer neuen Doku die Entstehung der animierten Mini-Serie Iwájú. Letztere entspringt der Zusammenarbeit der Walt Disney Animation Studios mit dem panafrikanischen Comicbuch-Konzern Kugali.